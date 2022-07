Die aktuelle Sterbetafel: Wie alt werden die Menschen in Bayern?

Wie alt werden die Menschen in Bayern? Das Statistikamt veröffentlichte aktuelle Zahlen (Symbolbild).

Zweiter Rang für den Freistaat

Von Felix Herz schließen

Die Menschen in Bayern dürfen sich über eine hohe Lebenserwartung freuen. Der Freistaat muss sich in der Statistik nur hinter einem anderen Bundesland einordnen.

Fürth – Das Bayerische Landesamt für Statistik hat die Sterbetafel für die Jahre 2019/2021 veröffentlicht – und damit positive Nachrichten vermeldet. Denn: Die Lebenserwartung der Menschen in Bayern ist weiterhin auf einem hohen Niveau. Deutschlandweit befindet sich der Freistaat auf dem zweiten Platz – direkt hinter dem benachbarten Bundesland Baden-Württemberg.

Hohe Lebenserwartung in Bayern: So alt werden die Menschen im Freistaat

Am Dienstag, 26. Juli, veröffentlichten die Experten des Bayerischen Landesamtes für Statistik die aktuelle Sterbetafel. So darf ein in Bayern neugeborenes Mädchen der Pressemitteilung zufolge auf eine durchschnittliche Lebenserwartung von 83,8 Jahren hoffen. Ein im Freistaat neugeborener Bub wird durchschnittlich immerhin 79,3 Jahre alt.

Im Schnitt werden Frauen in Bayern also 4,5 Jahre älter als Männer. Im Vergleich zur Sterbetafel aus dem Jahr 1986/1988, welche auf Basis der Volkszählung aus dem Jahr 1987 berechnet wurde, stieg die Lebenserwartung. Demnach, so berichtet das Statistikamt, werden Buben knapp sieben und Mädchen etwas mehr als 5 Jahre älter.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Bayern: Die Lebenserwartung für die aktuelle Senioren-Generation

Auch die durchschnittlich verbleibenden Jahre für die aktuell älteren Menschen berechnete das Bayerische Landesamt für Statistik. Demnach „bleiben den 67-jährigen Frauen noch etwa 19,5 Jahre“, heißt es in der Pressemitteilung. Den „verbleiben demgegenüber im Schnitt knapp drei Jahre weniger.“

Erst vor Kurzem veröffentlichte das Magazin kommunal.de ein Ranking der lebenswertesten Kleinstädte Deutschlands – demnach lagen 23 der 30 ausgewählten in Bayern.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.