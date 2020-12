150 Sternschnuppen aktuell pro Stunde über Bayern - in einer Region sind sie heute besonders gut zu sehen

Bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde schwirrten in der Nacht zum Montag über den bayerischen Himmel. Noch bis zum 17. Dezember sind die Geminiden am Himmel unterwegs.

München - Ein Blick hoch hinauf in den Himmel - der lohnte sich im Freistaat in der Nacht auf Montag. Dort gab es ein astronomisches Spektakel zu beobachten: in Form eines Sternschnuppen-Regens. Dank des klaren Wetters waren die Gestirne besonders gut zu sehen.

Sternschnuppennacht in Bayern: Gestirne bei klarem Wetter besonders gut zu sehen

Bis zu 150 Meteore stündlich zogen zum Höhepunkt über den bayerischen Nachthimmel, das berichten die Vereinigung der Sternfreunde, ein Verein von Amateur-Astronomen. Die sogenannten Geminiden - benannt nach dem Sternbild Zwillinge - gelten als der reichste Sternschnuppenstrom.

Besonders eindrucksvoll geriet das Naturschauspiel im südlichen Oberbayern, zum Beispiel in Kochel am See (Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen), in Münsing am Starnberger See oder auch im Ostallgäu.

Ihr Maximum erreichen die Geminiden-Sternschnuppen jedes Jahr um den 14. Dezember. Für all diejenigen, die dieses Spektakel verpasst haben: kein Problem. Denn noch bis zum 17. Dezember sind die Geminiden am Himmel über Bayern unterwegs. Von 17 Uhr abends bis 7 Uhr morgens gibt es die Möglichkeit, die Sternschnuppen zu entdecken.

Bayern: Sternschnuppenregen geht noch bis zum 17. Dezember

Zum allerersten Mal tauchten die Geminiden laut BR übrigens 1880 als unscheinbarer Meteorschwarm auf. Seitdem hat sich die Zahl ihrer Sternschnuppen mehr und mehr gesteigert. Mittlerweile zählt der Strom zu den spektakulärsten des ganzen Jahres. Und mit einer Geschwindigkeit von 35 Kilometern pro Sekunde sind die Gestirne eher langsam - ideal also, um sich einen Wunsch zu überlegen.

Eine interessant Entdeckung machten kürzlich auch Forscher in Garching bei der Milchstraße - inklusive spektakulären Bilder aus dem Weltall. (kof)