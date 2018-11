Spraydose in Lagerfeuer geworfen - Jugendtreff nimmt verheerendes Ende

Ein Jugendtreff in Bayern an einem Lagerfeuer hat ein schreckliches Ende genommen. Jemand hatte eine Spraydose ins Feuer geworfen.

Tapfheim - Bei einer Verpuffung an einem Lagerfeuer in Tapfheim im Landkreis Donau-Ries sind drei Menschen verletzt worden - zwei davon schwer. Eine 42-jährige Frau und ein 27 Jahre alter Mann erlitten Verbrennungen an ihrer Haut - bis zu 15 Prozent wurden dabei nach Angaben eines Polizeisprechers vom Sonntag zerstört. Ein 25-Jähriger erlitt leichte Brandverletzungen ersten Grades.

Jemand warf eine Spraydose ins Lagerfeuer

Bei einem Jugendtreff habe in der Nacht zu Sonntag jemand eine Spraydose in ein Lagerfeuer geworfen, teilte der Sprecher weiter mit. Bei dem Treffen handelte es sich um eine private Veranstaltung mit rund 20 Teilnehmern. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

