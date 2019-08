Deutsche Bahn in Bayern: Technische Störungen bremsen Bahnverkehr aus

In Teilen Bayerns haben zwei technische Störungen den Bahnverkehr am Dienstag ausgebremst. Auf diesen Strecken kam es zu massiven Verzögerungen:

Oberschleißheim - Zwei technische Störungen haben den Bahnverkehr in Teilen Bayerns am Dienstag ausgebremst. Nach Angaben der Deutschen Bahn gab es zunächst an einem Bahnübergang bei Oberschleißheim nahe München eine Störung. Kurz darauf kam ein Stellwerksproblem in München-Moosach hinzu.

Das sorgte auf den Strecken in Richtung Regensburg und Passau sowie auf der Strecke Regensburg - Landshut - Münchner Flughafen für Verzögerungen von bis zu einer Stunde. Einzelne Züge fielen aus.

Deutsche Bahn: Verspätungen von bis zu einer Stunde

Erst Ende Juli hatte eine Stellwerkstörung am Augsburger Hauptbahnhof zu massivem Pendelchaos geführt. Außerdem war im August ein Meridian stehengeblieben - die Insassen saßen über mehrere Stunden fest, die Toiletten waren verschlossen. Das berichtet *Merkur.de. In München führen derzeit Bauarbeiten rund um die zweite Stammstrecke immer wieder zu Problemen.

dpa/lby

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.