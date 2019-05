Anwalt droht Bergwacht nach Rettung aus Schneesturm mit Klage - der Grund macht nur noch stutzig 

Zwei junge Frauen und ein Mann liegen tot in Pensionszimmer - in Leichen stecken Pfeile - exklusive Details

In einer Pension am Rande von Passau findet die Polizei am Samstag drei Leichen, in den Körpern der Toten stecken Pfeile. Der Fall gibt den Ermittlern Rätsel auf. Wie …