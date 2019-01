Tödlicher Unfall: Auto fährt auf Gleise - Zug erfasst Wagen

Ein tödlicher Unfall hat sich an einem Bahnübergang in Pfronten im Ostallgäu ereignet. Ein Auto wurde dabei von einem Zug erfasst.

Pfronten - An einem Bahnübergang ohne Schranken hat ein Zug im Ostallgäu ein Auto erfasst - der 47 Jahre alte Fahrer des Wagens wurde dabei getötet. Die Lokführerin und der Fahrgast der Regionalbahn blieben am Montagabend äußerlich unverletzt, sagte ein Sprecher der Polizei.

Auto erfasst Zug in Pfronten: 47-Jähriger stirbt

Wieso der Autofahrer in Pfronten auf die Gleise fuhr, war zunächst unklar. Die Deutsche Bahn richtete auf der Strecke zwischen Kempten und Reutte in Tirol (Österreich) bei Pfronten einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

dpa