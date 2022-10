Frontal-Crash: Auto mit fünf Insassen kracht in Wohnmobil - junger Mann verliert sein Leben

Von: Lucas Sauter-Orengo

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an einem Unfallort. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Tödlicher Unfall in Bayern: Ein Auto, besetzt mit fünf Personen, stieß mit einem Wohnmobil frontal zusammen. Ein junger Mann kam dabei ums Leben.

Bischofsheim i.d. Rhön - Wie die Polizei Unterfranken mitteilt, kam es am Donnerstag, dem 6. Oktober, zu einem tödlichen Unfall auf der Bundesstraße 279. Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 10 Uhr. Sechs weitere Autoinsassen wurden verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen habe ein mit fünf Personen besetzter Pkw, der in Richtung Neustadt unterwegs war, mehrere andere Fahrzeuge überholen wollen.

In Bayern: Auto mit fünf Insassen kracht in Wohnmobil - junger Mann stirbt

Bei Bischofsheim i.d.Rhön sei der Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammengeprallt. Darin saßen zwei Menschen. Alle sieben Fahrzeuginsassen seien bei dem Unfall gegen 10 Uhr verletzt worden, einige von ihnen schwer, hieß es. Ein 27-Jähriger, der im Pkw saß, sei im Krankenhaus gestorben.

