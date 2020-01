Grausame Attacke: Mann sticht mit Küchenmesser auf Ehefrau ein - jede Hilfe kommt zu spät

Im bayerischen Töging am Inn ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine tödliche Attacke verübt worden. Ein Mann erstach mit einem Küchenmesser seine Ehefrau - in der gemeinsamen Wohnung.

Im bayerischen Töging am Inn kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem grausamen Tötungsdelikt.

Ein Mann stach auf seine Ehefrau ein - die 36-Jährige erlag ihren Verletzungen.

Die Polizei konnte den Mann festnehmen.

Töging am Inn - Eine grausame Gewalttat ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag (19. Januar) in Töging am Inn verübt worden. Ein Mann stach mit einem Küchenmesser auf seine Ehefrau ein - sie erlag den Stichverletzungen.

Töging am Inn (Bayern): Im Ehestreit - Mann sticht Ehefrau mit Küchenmesser zu Tode

Die unbegreifliche Tat ereignete sich um kurz vor 03.00 Uhr. In der Wohnung des Ehepaars soll es, wie die Polizei berichtet, zu einem Streit gekommen sein. Dieser geriet derartig außer Kontrolle, dass der 56-jährige Mann im Verlauf der Auseinandersetzung mit einem Küchenmesser auf seine 36-jährige Ehefrau einstach.

Obwohl Nachbarn, die vermutlich durch die Lautstärke der Auseinandersetzung auf den Streit aufmerksam geworden waren, den Rettungsdienst riefen, erlag die Frau in ihrer Wohnung den Stichverletzungen.

In Töging am Inn: Ehemann sticht seine Frau nieder - Festnahme noch in Tatnacht

Wie die Polizei weiter berichtet, konnte der Ehemann noch in der Wohnung festgenommen werden. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein hat die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Der Täter wurde den Angaben zufolge auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Der Mann sitzt zwischenzeitlich in einer Justizvollzugsanstalt.

