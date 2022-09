Nach Ausflug mit Reisegruppe: Busfahrer tot aus Regnitz geborgen – Umstände geben Rätsel auf

Von: Felix Herz

Die Regnitz in Bamberg. Am Freitag, 2. September, wurde dort ein 73-jähriger Busfahrer aus Thüringen tot geborgen. (Symbolbild). © Nicolas Armer/dpa

Eine Reisegruppe aus Thüringen besuchte Bamberg. Doch der Ausflug endete in einer Tragödie: Der Busfahrer wurde tot in der Regnitz gefunden.

Bamberg – Am Freitag, 2. September, befand sich eine Reisegruppe aus Thüringen in Bamberg. Gefahren wurden sie von einem 73-jährigen Busfahrer. Nachdem die Gruppe tagsüber Bamberg und Umgebung erkundet hatte, kehrten sie zum Bus zurück, um die Heimreise anzutreten. Doch der Busfahrer tauchte nicht auf.

Tragisches Ende eines Ausflugs: Thüringer Busfahrer tot aus Regnitz geborgen

Als der Busfahrer weiterhin nicht auftauchte, machte sich die Reisegruppe auf die Suche nach ihm. Laut Pressemitteilung der Polizei fanden sie ihn gegen 15 Uhr in der Nähe der Konzerthalle. Der 73-Jährige befand sich leblos im Wasser der Regnitz.

Nachdem der Busfahrer aus dem Fluss geborgen worden war, konnte der hinzugerufene Notarzt nur noch den Tod des Mannes aus dem benachbarten Bundesland Thüringen feststellen.

Busfahrer aus Thüringen tot aus der Regnitz geborgen: Umstände unklar

Inzwischen hat die Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen in dem Fall übernommen, heißt es im Bericht der Polizei. Nach derzeitigen Kenntnissen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, so die Beamten. Nun steht eine rechtsmedizinische Untersuchung an: Sie soll die Umstände des mysteriösen Todes klären.

Zudem bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe. Zeugen, die den 73-Jährigen gesehen haben, oder sonstige, sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer lautet: (09 51) 9 12 94 91. (fhz)

