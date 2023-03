„Tragischer Unglücksfall“: Jugendlicher tot aus Kanal in Bayern geborgen – Polizei sucht Zeugen

Am Samstag, 11. März, wurde ein 19-jähriger Mann tot aus dem Mangfallkanal bei Rosenheim, im Süden von Bayern, geborgen (Symbolbild).

Tragische Nachrichten aus dem Süden von Bayern: Am Samstagnachmittag wurde ein 19-Jähriger tot aus dem Mangfallkanal bei Rosenheim geborgen.

Rosenheim – Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Montagnachmittag, 13. März, in einer Pressemitteilung schreibt, wurde am Samstag, 11. März, die Leiche eines jungen Mannes aus dem Mangfallkanal bei Rosenheim geborgen. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

19-Jähriger tot aus Mangfallkanal geborgen – bisher keine Hinweise auf Verbrechen

Laut Polizei war am Samstag gegen 17.10 Uhr ein Zeuge auf eine leblose Person im Wasser des Mangfallkanals nahe der Klepperstraße aufmerksam geworden. Sofort wurde die Polizei alarmiert. Eine Streifenbesatzung zog den Körper des jungen Mannes anschließend aus dem Kanal – er war jedoch bereits tot. So heißt es in der polizeilichen Mitteilung: „Wiederbelebungsversuche der Beamten bis zum Eintreffen des Notarztes blieben leider erfolglos, es konnte nur mehr der Tod des Mannes festgestellt werden.“

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Rosenheim übernahm zunächst die Ermittlungen. Inzwischen werden diese von Ermittlern des zuständigen Fachkommissariats K1 fortgeführt. Hinweise auf ein Verbrechen liegen derzeit nicht vor, heißt es.

19-Jähriger war vermisst gemeldet worden – Ermittler gehen von Unglück aus

Die identität des toten Jugendlichen konnte schnell geklärt werden, da im Laufe des Wochenendes Angehörige des jungen Mannes diesen als vermisst gemeldet hatten. Zur Ursache heißt es in der Pressemitteilung, dass „die Untersuchungen der Kripo sowie eine Obduktion im Institut für Rechtsmedizin keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Beteiligung Dritter am Tod des jungen Mannes“ ergeben hatten. Man gehe von einem „tragischen Unglücksfall“ aus.

Dennoch ist die Kripo Rosenheim auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Die werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08 03 1) 20 00 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (fhz)

