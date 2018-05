Tote bei Biker-Unfällen: 15-Jähriger von Auto erfasst, Mann gegen Baum geschleudert

Gleich mehrere schwere Motorrad-Unfälle gab es im Freistaat. Zwei Menschen starben. Auch ein Biker aus dem Kreis Erding wurde schwer verletzt.

Haag/Cham/Hohenfels - Am Freitag und Samstag kam es im Freistaat zu mehreren tragischen Biker-Unfällen. In der Oberpfalz starben ein 15-Jähriger und ein 56-Jähriger. Ein junger Biker aus dem Raum Erding kam ins Krankenhaus.

Eine Tragödie gab es auch im Raum Weilheim, auf der B472 bei Obersöchering: Eine 18-Jährige starb bei einem Verkehrsunfall, zwei weitere Teeanger wurden schwer verletzt. Mehr zum Unfallhergang lesen Sie hier auf merkur.de.

Junger Biker aus Raum Erding knallt in den Anhänger

Im Landkreis Mühldorf kam es bei Haag zu einem schweren Unfall. Auf der B15-Brücke, die über die B12 führt, kam es zur Kollision zwischen einem Auto mit Anhänger und einem Motorradfahrer aus dem Raum Erding. Offenbar hatte der Autofahrer bemerkt, dass er sich verfahren hatte und wollte auf der Bundesstraße wenden. Dabei übersah er jedoch den jungen Biker, der in den Anhänger knallte.

Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehren aus Haag und Berg errichteten eine Straßensperre und banden auslaufende Flüssigkeiten.

Mofa-Unfall bei Cham - Jugendlicher tot

Ein 15-Jähriger ist bei einem Unfall mit seinem Mofa in der Oberpfalz ums Leben gekommen. Der Jugendliche wurde nach Polizeiangaben vom Samstag von einem Auto erfasst, als er bei Cham gerade nach links abbiegen wollte und das Auto von hinten an ihm vorbeifuhr. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde er am Freitag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort starb er einen Tag später. Der 40 Jahre alte Autofahrer wurde nicht verletzt.

Biker (56) wird gegen Baum geschleudert - tot

Ein Motorradfahrer ist am Samstag bei Hohenfels (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) verunglückt und dabei tödlich verletzt worden. In einer Linkskurve sei er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht, teilte die Polizei mit. Der 56-Jährige wurde gegen einen Baum geschleudert. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er an der Unfallstelle.

