Bayern-Trainer Nagelsmann drückt Fußball-Frauen die Daumen

Trainer Julian Nagelsmann von München in Aktion. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Julian Nagelsmann vom FC Bayern München betrachtet das Finale der Fußball-EM der Frauen in England als Fan und drückt der Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Daumen. „Grundsätzlich ist es bei jedem Fußballspiel, das ich anschaue, so, wenn irgendwas spezielles dabei ist, dann schneide ich mir nochmal Szenen hinterher raus und schaue es an“, sagte Trainer Nagelsmann am Freitag, als er dazu befragt wurde.

München - Wenn er aber „freizeitmäßig“ Fußball sehe, wie es beim EM-Finale der Frauen der Fall sei, schaue er aber aus Fansicht „und sitze da nicht mit dem Block“. „Wenn ich mir Sonntag das Spiel anschaue, werde ich sicher nicht da sitzen und mir taktische Finessen rausschreiben, auch wenn welche dabei sind vielleicht“, sagte der 35-Jährige. „Da geht es eher darum, es zu genießen, Daumen zu drücken, dass sie den Titel holen.“ Die DFB-Auswahl trifft an diesem Sonntag (18.00 Uhr/ARD und DAZN) im Endspiel in London auf die Gastgeberinnen. dpa