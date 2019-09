Bei Vier-Augen-Gespräch: Frau von Arbeitskollegen vergewaltigt

Eine Frau traf sich bei Traunstein mit einem Arbeitskollegen, um Unternehmungen für den Abend zu besprechen. Der Mann soll seine Kollegin vergewaltigt haben - er sitzt in U-Haft.

Landkreis Traunstein - Seit dem Wochenende sitzt ein 28-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Er soll seine Arbeitskollegin vergewaltigt haben. Das teilte die Polizei mit.

Die junge Frau habe sich am frühen Samstagnachmittag mit dem Arbeitskollegen in dessen Wohnung in einer kleinen Gemeinde im Landkreis getroffen. Dabei wollten sie gemeinsame Unternehmungen für den Samstagabend besprechen.

Landkreis Traunstein: Frau von Arbeitskollegen vergewaltigt - plötzlich begann er sie zu bedrängen

Während des Gesprächs soll sich der Mann plötzlich auf sie gelegt und sexuell bedrängt haben. Der 28-Jährige habe nicht von ihr abgelassen, sie gefesselt und unter Drohungen schließlich vergewaltigt.

Die Frau habe die Wohnung ihres Kollegen nach der Tat verlassen und Kontakt zu einer Vertrauten aufgenommen, wie die Polizei weiter berichtet.

Landkreis Traunstein: Frau von Arbeitskollegen vergewaltigt- Mann in U-Haft

Sie hat schließlich persönlich bei der Polizei Anzeige erstattet. Beamte der Operativen Ergänzungsdienste (OED) nahmen den 28-jährigen afghanischen Staatsangehörigen kurz darauf fest. Er wurde am Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Nach dem Erlass eines Haftbefehls kam der Mann in eine Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

