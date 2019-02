Polizei-Anordnung: Männer müssen nach Unfall Hosen auf Straße ausziehen

Nach einem schweren Unfall im Kreis Traunstein hat die Polizei zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen. Junge Männer mussten auf der Straße die Hosen runterlassen.

Petting - Mitten in der Nacht an einer Straße im Chiemgau - zwei junge Männer um die Anfang 20 stehen nur in Unterwäsche auf dem Asphalt, ihre Hosen werden gerade in eine Plastiktüte gestopft. Was seltsam aussieht, hat einen ernsten Hintergrund: Einer der beiden Betrunkenen könnte der Unfallfahrer sein, hier werden von Polizisten Spuren gesichert!

In der Nacht auf Samstag waren gegen 4.15 Uhr auf einer einspurigen Ortsverbindungsstraße zwischen Sondershausen und Kirchhof (Gemeinde Petting, Kreis Traunstein) vier junge Menschen, die von einer Party kamen, zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Von hinten raste plötzlich ein rotes Auto auf sie zu, erfasste drei von ihnen, verletzte zwei leicht, einen schwer, und fuhr einfach weiter. Wenige Hundert Meter weiter endete die Flucht an einer Scheune, in die sich der Seat bohrte. Doch von den Insassen fehlte jede Spur.

Polizei suchte nach Insassen - Staatsanwaltschaft ermittelt

Während die Verletzten versorgt wurden und in Krankenhäuser kamen, suchte die Polizei mit mehreren Streifen nach den Insassen. Diese waren weggelaufen. Unterstützt wurden die Polizisten dabei von der Feuerwehr und einem Hubschrauber. Dessen Wärmebildkamera erfasste schließlich zwei Personen in der Nähe, offenbar zwei angetrunkene Insassen des Seat. Sie leugneten jedoch, am Steuer gesessen zu haben und weigerten sich auch, einen Fahrer zu benennen. Polizeibeamte forderten nun die Herausgabe der Hosen, um etwaige Spuren auf ihnen zu finden, die auf den Fahrer schließen ließen.

Zudem wurde bei beiden eine Blutentnahme angeordnet. Auch das Auto wurde sichergestellt. Gestern wurde weiter in dem Fall ermittelt, unter Federführung der Staatsanwaltschaft Traunstein. In der Nacht war jedenfalls einiges los in der Gegend: Ein Anwohner sah nahe des Unfallorts eine stark betrunkene junge Frau, diese lief allerdings vor ihm weg. Da sie in den Unfall involviert gewesen sein könnte und möglicherweise Hilfe brauchte, wurde nach ihr ebenfalls gesucht. Die junge Frau blieb aber verschwunden.

