Vorfahrt genommen - Motorradfahrer (25) bei Unfall schwer verletzt

Der Motorradfahrer (25) hatte keine Chance. Ein Autofahrer hatte den Biker beim Linksabbiegen übersehen.

Türkheim - Ein Autofahrer und ein Motorradfahrer sind in der Nähe von Türkheim (Landkreis Unterallgäu) mit ihren Fahrzeugen frontal zusammengestoßen. Der 25-jährige Motorradfahrer sei dabei schwer verletzt worden und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Der 82-jährige Autofahrer hatte dem Biker beim Abbiegen die Vorfahrt genommen. Er wurde leicht verletzt.

Die Straße war während der Rettungs- und Bergemaßnahmen durch die Feuerwehren Türkheim und Irsingen für etwa drei Stunden komplett gesperrt. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Unfallgutachter hinzugezogen, so die Polizei.

dpa