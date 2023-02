Mann mit Axt überfällt Tankstelle in Bayern: Polizei bittet mit Fahndungsfoto um Hinweise aus der Bevölkerung

Von: Felix Herz

Ein Mann mit einer Axt überfiel einen Tankstelle in der Innenstadt von Aschaffenburg. Die Polizei bittet nun anhand dieses Fotos um Zeugenhinweise. © Polizeipräsidium Unterfranken

Ein maskierter Mann überfiel am Donnerstagabend eine Tankstelle in Aschaffenburg. Er hatte eine Axt dabei. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche.

Aschaffenburg – Am Freitag, 24. Februar, verschickte das Polizeipräsidium Unterfranken eine Pressemitteilung, in der anhand von Fotos Zeugen zu einem Überfall in Aschaffenburg gesucht werden. Ein bislang unbekannter Mann hatte mit einer Axt eine Tankstelle in der Innenstadt überfallen. Die Suche der Polizei verlief bislang erfolglos.

Bewaffneter Überfall auf Tankstelle: Mann mit Axt in Aschaffenburg unterwegs

Laut Pressemitteilung der Polizei ereignete sich der Tankstellenüberfall am Donnerstagabend, 23. Februar. Gegen 22 Uhr hatte der bislang unbekannte Täter die Tankstelle in der Spessartstraße betreten. „Mit einer mitgeführten Axt bedrohte der Maskierte den Angestellten und forderte Bargeld, welches er sich in eine braune Papiertüte packen ließ“, schreiben die Beamten in der Mitteilung.

Im Anschluss nahm sich der unbekannte Täter noch mehrere Packungen Zigaretten aus dem Regal und verschwand dann nach draußen. Laut Polizei trat er seine Flucht „mit Beute im dreistelligen Bereich“ zu Fuß „in südliche Richtung, vermutlich über die Lindenstraße“ an.

Polizei sucht mittels Foto: Wer weiß etwas zu dem Tankstellenüberfall?

Sofort nach dem Überfall war eine Fahndung nach dem Täter eingeleitet worden. Bisher verlief diese allerdings erfolglos. Daher bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe und liefert neben dem Foto eine Beschreibung des Unbekannten:

Der Täter ist etwa 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur.

Er ist etwa 20 Jahre alt.

Er war bekleidet mit schwarzem Nike-Jogginganzug, grauem Kapuzenpullover, schwarzen Handschuhen und einer weißen Maske.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bittet nun Personen, die verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Tatorts gemacht haben oder anderweitige Hinweise zu dem Überfall haben, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Angegeben in der Pressemitteilung ist folgende Telefonnummer: (06 02) 1 85 71 73 3. (fhz)

