In Bayern: Unbekannte legen Feuer an Zelt für Ukraine-Flüchtlinge

Von: Felix Herz

In Bayern legten Unbekannte Feuer an einem Zelt, das der Landkreis für Flüchtlinge aus der Ukraine aufgestellt hatte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Marklkofen – In einer Pressemitteilung vom Mittwoch, 1. Februar, berichtet die Polizei von einem beunruhigendem Brandanschlag in Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau. In der Nacht von Dienstag, 31. Januar, auf Mittwoch sollen Unbekannte ein Zelt, das für Geflüchtete aus der Ukraine aufgestellt worden war, angezündet haben.

Unbekannte zünden Flüchtlingszelt an: Mehrere tausend Euro Schaden

Die bisherigen Untersuchungen legen nahe, dass die Täter mit einem Brandbeschleuniger versuchten, die leerstehende Zeltunterkunft in Brand zu setzen. Laut Polizeipräsidium Niederbayern wurden dabei der „Holzboden und die Zeltwand kleinflächig angekokelt und beschädigt“.

Der Landkreis hatte die Zeltunterkunft für ukrainische Flüchtlinge aufgestellt, mit denen man wegen der anhaltenden Invasion durch Russland in der nächsten Zeit rechnete. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, berichtet die Polizei. Die Zeltunterkunft sei aber weiterhin nutzbar.

Nach Brandanschlag: Polizei sucht Zeugen

Unklar sei, warum sich das Feuer nicht weiter ausbreitete. „Warum es nicht weitergebrannt hat, können wir nicht sagen. Aber es ist tatsächlich ein Feuer gelegt worden“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern am Mittwochabend.

„Brandermittler und Beamte des Kommissariats Staatsschutz der Kripo Landshut haben die Ermittlungen übernommen“, heißt es in der polizeilichen Pressemitteilung. Sie bitten die Bevölkerung um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen hinsichtlich von Personen und / oder Fahrzeugen im Bereich Milchstraße/Marklkofener Straße (Freibad) gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer (08 71) 9 25 20 mit den Beamten in Verbindung setzen. (fhz)

