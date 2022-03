Piazolo: Lehrer sprechen mit Fingerspitzengefühl über den Krieg

Wie mit Kindern über Ukraine-Krieg sprechen? Piazolo sieht Lehrer als „Vertrauenspersonen“ besonders gefordert

Von: Helena Grillenberger

Nach den Faschingsferien beginnt der Unterricht in Bayern wieder. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk ++

Für den Umgang mit dem Krieg in der Ukraine bietet Kultusminister Michael Piazolo den Schulen Unterstützung an. Wichtig sei jetzt „viel Fingerspitzengefühl“.

München - „Der Krieg in der Ukraine belastet uns alle sehr. Täglich werden wir von einer Fülle an schrecklichen Nachrichten und Bildern aus der Kriegsregion überflutet. Wir sind in Gedanken bei den Menschen im Kriegsgebiet und ebenso bei denen, die aus Angst um ihr Leben ihr Heimatland verlassen mussten“, sagt Kultusminister Piazolo in einer Pressemitteilung des Kultusministeriums am Montag, 7. März.

Die Bilder aus der Ukraine bewegen die Menschen in der ganzen Welt, heißt es der Pressemitteilung zum Umgang mit dem Krieg in den bayerischen Schulen. Sie machen zutiefst betroffen und lösen Ängste aus, die vielen von uns bisher fremd waren. Auch in den bayerischen Schulen wird der bewaffnete Konflikt in Osteuropa im Untericht aufgegriffen und in Gesprächen und Diskussionen thematisiert. Das Kultusministerium unterstützt dabei alle bayerischen Schulen, heißt es weiter.

Krieg in der Ukraine: Geflüchtete Kinder sollen ortsnah unterrichtet werden

So hat das Kriseninterventions- und -bewältigungsteam bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsychologen (KIBBS) ein Informationsschreiben mit Empfehlungen erstellt, wie die Schulfamilie mit der schwierigen aktuellen Situation bezüglich des Ukraine-Kriegs umgehen kann. Darin angegeben sind verschiedene Ansprechpartner für Schüler, Lehrkräfte und Eltern mit den entsprechenden Telefonnummern sowie hilfreiche Links.

Das Kultusministerium plane außerdem, den geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine möglichst ortsnah an den Schulen Unterricht zu erteilen. „Wir werden die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine in die entsprechenden Klassen für Geflüchtete in ganz Bayern aufnehmen. Wir lassen sie keinesfalls allein“, verspricht Piazolo.

Schule: Den Krieg verantwortungsvoll mit den Kindern behandeln

Kultusstaatssekretärin Anna Stolz fügt hinzu: „Wir sind tief getroffen von dem großen Leid der Menschen in der Ukraine und müssen im Rahmen unserer Möglichkeiten Hilfe anbieten. In dieser Phase müssen wir ganz besonders für unsere Kinder da sein, denn die vielen schmerzhaften Bilder können auch für unsere Schülerinnen und Schüler sehr belastend sein. Deshalb müssen

wir das Thema an den Schulen behutsam behandeln und die nötige Zeit für Gespräche mit den Fragen, Sorgen und Ängsten unserer Schülerinnen und Schüler zulassen.“

Die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (BLZ) und das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) stellen daher Hintergrundinformationen und Materialien bereit, die die Lehrkräfte dabei unterstützen sollen, gemeinsam mit ihren Schülern das Thema Ukraine-Krieg verantwortungsvoll, situations- und altersgerecht im Rahmen der Politischen Bildung zu behandeln.

Piazolo: Lehrer sprechen mit Fingerspitzengefühl über den Krieg

„Wir hoffen und beten, dass es für sie möglichst bald wieder Normalität geben wird. Natürlich greifen unsere Lehrkräfte dieses allgegenwärtige Thema in den unterschiedlichen Fächern auf und binden es in den Unterricht ein. Ich danke allen Lehrkräften, dass sie in diesen schlimmen Zeiten wichtige Vertrauenspersonen für unsere Schülerinnen und Schüler sind und sensibel und mit viel Fingerspitzengefühl über dieses schwierige Thema sprechen“, sagt der Kultusminister.

