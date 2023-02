Bayern auf Platz 1: Freistaat gewinnt Deutschland-Ranking in großer Freundlichkeits-Umfrage

Von: Felix Herz

In einer großangelegten Umfrage mit 50.000 Teilnehmern erreichte Bayern den ersten Platz – als freundlichstes Bundesland. Der letzte Platz überrascht etwas.

München – Das Urlaubsportal travelbook.de veröffentlichte vor Kurzem eine Umfrage, in der das unfreundlichste Bundesland Deutschlands ermittelt wurde. Mit mehr als 50.000 Teilnehmern ist sie sogar ziemlich aussagekräftig. Heraus kam ein spannendes Ranking der deutschen Bundesländer – in dem sie an der Freundlichkeit der Bewohner gemessen wurden.

Deutschland-Ranking: Bayern belegt ersten Platz unter freundlichsten Bundesländern

Mit beeindruckenden 19 Prozent belegt der Freistaat im Süden der Bundesrepublik in dem travelbook.de-Ranking den ersten Platz unter den freundlichsten Bundesländern. Die Umfrage lief von 3. bis zum 31. Januar 2023, ist also auch sehr aktuell. Mehr als 50.000 Mal wurde abgestimmt – und Bayern setzte sich an die Spitze. Ein Grund zur Freude für Sylvia Freund von „Bayern Tourismus“, die gegenüber travelbook.de erklärte, dass Bayern für Herzlichkeit, Lebensfreude und Tradition stehe und dass die Gäste aus anderen Bundesländern die gelebte Gastfreundschaft der einheimischen Bevölkerung spüren und wertschätzen würden.

In einer großangelegten Umfrage nach den freundlichsten Bundesländern rangiert Bayern auf dem ersten Platz. © blickwinkel / Zoonar / blickwinkel / Panthermedia / shotstop / IMAGO

Auf dem zweiten Platz liegt Bayerns Nachbar-Bundesland Baden-Württemberg. 13 Prozent der Stimmen konnte man hier einsammeln, sechs Prozent weniger als Bayern. Mit auf das Siegertreppchen darf noch Nordrhein-Westfalen, das sich sehr knapp – mit nur 44 Stimmen Unterschied – gegen Schleswig-Holstein durchsetzen konnte.

Berlin sammelt keine 1000 Stimmen – und landet auf dem letzten Platz

Das unrühmliche Schlusslicht bildet Deutschlands Hauptstadt Berlin. Nur 851 Stimmen bringen den letzten Platz im Travelbook.de-Voting ein. Darüber stehen, ebenfalls mit unter 1000 Stimmen, Bremen (898) und Brandenburg (976). (fhz)

