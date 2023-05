Klinik-Evakuierung in Bayern: Polizei nennt chemische Reaktion mit unbekannter Flüssigkeit als Grund

Von: Katarina Amtmann

Die Einsatzkräfte waren bei der Sana-Klink in Pegnitz im Großeinsatz. © NEWS5 / Grundmann

40 Patienten wurden am Samstagabend (6. Mai) aus der Sana-Klink in Pegnitz evakuiert. Zuvor war ein unbekannter Stoff in einem Kellerraum ausgetreten.

Update vom 8. Mai, 17.35 Uhr: Eine chemische Reaktion hat nach Erkenntnissen der Polizei die Räumung der Sana-Klinik in Pegnitz (Landkreis Bayreuth) am Samstag notwendig gemacht. Ein von der Klinikleitung zunächst vermuteter Gasaustritt habe sich nicht bestätigt, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken am Montag.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe es eine Reaktion zwischen Reinigungsmitteln und einer weiteren, bisher unbekannten Flüssigkeit gegeben. Dabei sei es offenbar zu einer Ausdampfung gekommen, die bei einigen Betroffenen Atemwegs- und Hautreizungen ausgelöst habe. Seit Sonntagnachmittag ist die Sana-Klinik in Pegnitz wieder in vollem Betrieb, wie die Klinikleitung über das Internet bekanntgab.

Nach Räumung von Klinik: Substanz noch nicht identifiziert

Update vom 7. Mai, 10.25 Uhr: Nach der vorsorglichen Räumung der Sana-Klinik in Pegnitz ist die ausgetretene verdächtige Substanz noch nicht identifiziert worden. Das Ergebnis der Untersuchungen werde vermutlich erst am Montag feststehen, wie eine Sprecherin der Polizei am Sonntag sagte. Rund 40 Patienten waren am Samstagabend in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, nachdem ein Mitarbeiter gegen 18 Uhr über Reizungen der Atemwege geklagt und den Notruf gewählt hatte.

Es dauerte bis in den späten Abend, bis alle Patienten anderweitig untergebracht waren. Nach Angaben der Polizeisprecherin will die Sana-Klinik ihren Betrieb erst Anfang der Woche wieder aufnehmen. Feuerwehr und Polizei waren bis zum frühen Sonntagmorgen vor Ort, um nach der Ursache zu forschen. Nun soll eine Gutachterin hinzugezogen werden.

Bei dem Einsatz erlitten zwei Feuerwehrleute Hautreizungen. Mehrere Polizeistreifen, etwa 130 Mitglieder der umliegenden Feuerwehren und rund 100 Kräfte des Rettungsdienstes waren im Einsatz.

Über 200 Rettungskräfte im Einsatz: Unbekannter Stoff tritt aus – Klinik in Bayern evakuiert

Erstmeldung vom 7. Mai, 7.23 Uhr: Pegnitz – Am Samstagabend, 6. Mai, musste die Sana-Klinik in Pegnitz (Landkreis Bayreuth) vorsorglich evakuiert werden. Zuvor war ein bislang unbekannter Stoff in einem Kellerraum ausgetreten, wie die Polizei mitteilte.

Sana-Klinik in Pegnitz evakuiert: 40 Patienten betroffen

Ein Mitarbeiter hatte kurz vor 18 Uhr das Austreten des Stoffes bemerkt. „Da der Stoff zu einer Atemwegsreizung des Mannes führte, wählte dieser den Notruf“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Kräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes rückten zum Einsatzort aus.

Die Feuerwehr führte erste Messungen durch, konnte den Stoff allerdings nicht identifizieren. Zwei Feuerwehrler erlitten Hautreizungen. Die Einsatzleitungen entschieden sich im weiteren Verlauf für eine vorsorgliche Evakuierung der Klinik. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich darin rund 40 Patienten.

Unbekannter Stoff ausgetreten: Klink in Pegnitz geräumt – Großeinsatz für Rettungskräfte

Die Evakuierungsmaßnahmen dauerten mehrere Stunden und waren gegen 22.45 Uhr abgeschlossen. Mehrere Polizeistreifen, etwa 130 Mitglieder der umliegenden Feuerwehren und rund 100 Kräfte des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Nun soll der unbekannte Stoff identifiziert werden. (kam)

