Bayern und Eintracht mit jeweils Wechseln in der Startelf

Teilen

Münchens Jamal Musiala jubelt sein Tor. © Sven Hoppe/dpa

Mit den Rückkehrern Jamal Musiala und Kingsley Coman bestreitet Tabellenführer FC Bayern München das Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt. Musiala, der zuletzt wegen einer Corona-Infektion gefehlt hatte, ersetzt in der Partie an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) den mit dem Virus infizierten Thomas Müller. Der von einer Wadenverletzung genesene Coman rückt für Leroy Sané in die Startelf, die Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gegenüber dem 4:

Frankfurt/Main - 1-Sieg gegen Greuther Fürth in der Vorwoche auf zwei weiteren Positionen veränderte. In der Abwehr beginnt Niklas Süle anstelle von Omar Richards, im Mittelfeld ersetzt Serge Gnabry den verletzten Corentin Tolisso.

„Wir hatten ein paar Themen, die in dem ein oder anderen Spiel dazu geführt haben, dass es nicht so souverän war“, sagte Nagelsmann kurz vor dem Spiel bei Sky.

Auch Eintracht-Trainer Oliver Glasner rochiert nach dem jüngsten 0:1 in Köln auf vier Positionen. Anstelle von Kristijan Jakic (gesperrt), Sebastian Rode (verletzt) sowie Timothy Chandler und Rafael Borré kommen Ajdin Hrustic, Danny da Costa, Christopher Lenz und Ansgar Knauff von Beginn an zum Einsatz. dpa