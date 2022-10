Tödlicher Unfall in Bayern: Frau verliert Kontrolle über ihr Auto und kommt erst im Gewässer zum Stehen

Von: Lucas Sauter-Orengo

Im Unterallgäu kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine Frau verlor die Kontrolle über ihr Auto, überschlug sich, und landete in einem Gewässer.

Tussenhausen - Tödlicher Verkehrsunfall im Unterallgäu: Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Donnerstag, dem 6. Oktober, gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Tussenhausen und Rammingen. Demnach befuhr eine 51-jährige Pkw-Fahrerin die Kreisstraße von Rammingen kommend, in Richtung Tussenhausen. Dort kam sie nach aktuellem Sachstand ohne Beteiligung anderer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückengeländer.

Bayern: Tödlicher Unfall - Frau verliert Kontrolle über ihr Auto und landet in einem Gewässer

Im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw und kam in dem dortigen Gewässer zum Stehen. Die nach der Bergung eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben leider erfolglos, sodass die 51-Jährige noch am Unfallort verstarb. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Neben Rettungshubschrauber und Rettungsdienst waren noch die Feuerwehren aus Tussenhausen und Türkheim im Einsatz eingebunden.

