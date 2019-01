Feuerwehrmann kracht mit Einsatzwagen in Lkw - Kameraden können ihn nicht mehr retten

Unfall-Drama in Bayern: Auf der Rückkehr von einem Einsatz ist ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Er krachte frontal in einen Lkw. Zur Unfallursache hat die Polizei derzeit eine tragische Vermutung.

Marktsteft - Bei einem schweren Unfall am frühen Freitagmorgen im unterfränkischen Marktsteft (Lkr. Kitzingen) ist ein 51-Jähriger Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, war der Mann gerade auf dem Rückweg von einem Einsatz, als er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geriet. Dort krachte das Einsatzfahrzeug frontal in einen Lastwagen.

Bayern: Feuerwehrmann tödlich verunglückt

Trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen konnten die Kameraden des Verunfallten nichts mehr für ihn tun. Der Kommandant der örtlichen Feuerwehr verstarb noch an der Unfallstelle. Der 36-jährige Lkw-Fahrer wurde hingegen nur leicht verletzt.

Ein Sachverständiger wurde von der Staatsanwaltschaft beauftragt, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Derzeit wird von Straßenglätte als Ursache ausgegangen.

Angehörige von Krisenteam betreut

Der Pressesprecher der Polizei Unterfranken, Enrico Ball, sprach von der Schwere des Unfalls, der vor allem die Kollegen des Verstorbenen belaste. „So einen tödlichen Unfall hakt man nach Feierabend nicht einfach ab. Und wenn jetzt noch ein Mitglied der Feuerwehr verunglückt ist, macht das alle Kräfte besonders betroffen.“ Solche Fälle müssten innerhalb der Dienstgruppen intern aufgearbeitet werden, so Ball. Die Angehörigen des verstorbenen 51-Jährigen werden derzeit durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

