Unfall mit über 3 Promille! Auto prallt gegen Baum, hebt ab und fliegt „quer über die Fahrbahn“

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann fuhr betrunken Auto und baute einen schweren Unfall. © Uli Deck/dpa/dpa-Bildfunk/IMAGO / NurPhoto (Collage Merkur.de)

Ein Mann baute mit über 3 Promille einen Unfall. Er prallte gegen einen Baum, flog über die Fahrbahn und kam im Grünstreifen zum Stehen.

Neuburg an der Donau - „Zu viel Zielwasser getrunken“. So betitelt die Polizeiinspektion Neuburg ihre neueste Pressemeldung vom Samstag, 11. Juni.

Unfall in Bayern: Auto hebt ab und fliegt quer über die Fahrbahn

Demnach war ein Autofahrer (45) am Freitagabend aus dem südlichen Eichstätter Landkreis auf der Kreisstraße 1 von Egweil kommend, in Richtung Bergheim unterwegs. Er kam mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. „Durch die Wucht des Aufpralls hob das Fahrzeug ab, flog quer über die Fahrbahn und kam letztendlich im linken Grünstreifen zum Stehen.“, so die Polizei.

Mann baut mit über 3 Promille Unfall

Der Mann hatte offensichtlich einen Schutzengel, da er sich laut Polizei lediglich leicht verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Der Unfall hat für den 45-Jährigen aber ein juristisches Nachspiel, da bei ihm deutlicher Alkoholgeruch festgestellt wurde. „Ein Alkoholtest ergab einen stattlichen Wert von über 3 Promille. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen lassen“, so die Polizei.

Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. (kam)

