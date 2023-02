Heftiger Unfall in Bayern: Opel überschlägt sich, rutscht 200 Meter über die A9 – und geht in Flammen auf

Von: Felix Herz

Teilen

In Bayern hat sich ein schwerer Unfall ereignet – doch obwohl das Auto am Ende lichterloh in Flammen stand, überlebte der Fahrer. © NEWS5 / Fricke

In Bayern hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Leipziger fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der A9, dann kam es zu einem Zusammenstoß.

Berg – Am Sonntagabend, 26. Februar, ereignete sich ein schwerer Unfall auf der A9 zwischen Berg/Bad Steben und Rudolphstein, Landkreis Hof. Im Nachhinein gleicht es fast einem Wunder, dass der Fahrer mit seinem Leben davonkam.

Bei Schneeschauer und überhöhter Geschwindigkeit krachte es am Wochenende auch in Mittelfranken.

Schwerer Unfall in Bayern: Auto steht lichterloh in Flammen

Den Informationen der Agentur News5 zufolge war am Sonntagabend ein Mann aus Leipzig mit überhöhter Geschwindigkeit auf der A9 in Oberfranken unterwegs. Dann krachte er mit seinem Opel in ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen und rutschte noch mehr als 200 Meter auf dem Dach über die Autobahn.

Anschließend geriet der Opel noch in Flammen. Doch reaktionsschnell konnte sich der Autofahrer noch aus dem Wagen befreien und in Sicherheit bringen, bevor er kurze Zeit später lichterloh brannte. Als die Feuerwehr eintraf, konnte er den Einsatzkräften zudem noch mitteilen, dass sich mehrere Benzinkanister im Auto befinden.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Leipziger überlebt Unfall – längere Löscharbeiten auf der A9

Die Lösch- und Reinigungsarbeiten dauerten in der Nacht an, die A9 war daher für mehrere Stunden gesperrt. Nachdem der verunfallte Leipziger die Feuerwehrleute über die Benzinkanister in seinem Opel informiert hatte, wurde er durch den Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des zweiten Unfallwagens, in den der Leipziger zuvor gekracht war, blieben augenscheinlich unverletzt. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.