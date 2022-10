Laster kippt samt Anhänger um: 57-jähriger Fahrer stirbt am Unfallort

Von: Christina Denk

Teilen

In Plattling kam es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Unfall. Drei Feuerwehren rückten aus (Symbolbild). © Monika Skolimowska/dpa

In Niederbayern hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Zuckerrüben-Laster kippte nach ein Unfall um. Der 57-jährige Fahrer starb noch vor Ort.

Plattling – Im niederbayerischen Landkreis Deggendorf ereignete sich am Freitagnachmittag (7. Oktober) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer verunglückte tödlich. Er war mit seinem Laster samt Anhänger auf der Straße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Die Unfallursache ist noch ungeklärt.

Tödlicher Unfall: Lkw kippt samt Anhänger um – Unfallursache bislang unklar

Wie die Polizei mitteilt, kam der 57-jährige Lkw-Fahrer in der Rechtskurve nach links von der Straße ab. „Allein beteiligt und ohne Fremdeinwirkung aus bislang ungeklärter Ursache“, heißt es in der Mitteilung. Die Polizei gehe aber von einem medizinischen Grund aus, denn der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle, so die PNP.

Nachdem der Lkw von der Fahrbahn abgekommen war, fuhr er geradeaus weiter in ein angrenzendes Feld. Aufgrund der Böschung kippten sowohl die Fahrerkabine, als auch der mit Zuckerrüben beladene Anhänger auf die Beifahrerseite. So blieb der Tross liegen. Trotz schneller Bergung und sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen starb der Mann aus dem Nachbarlandkreis Straubing-Bogen noch an der Unfallstelle, so die Polizei. Wie die PNP berichtet, wollte der Mann seine Zuckerrüben bei der Zuckerfabrik in Plattling abliefern.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Tödlicher Unfall: Straße bis in die Abendstunden gesperrt

Die Nicolausstraße in Plattling musste für die Bergung und Unfallaufnahme sechs Stunden gesperrt werden. An dem Einsatz waren ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehren aus drei angrenzenden Ortschaften am Unfallort. Erst vor ein paar Wochen traten in Plattling tausende Liter Öl aus und gelangten teilweise in den nahegelegenen Bach. Erste Schritte zur Begrenzung des Schadens wurden direkt eingeleitet.

Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle ereigneten sich zudem im Kreis Erding am Freitag. Ein 16-Jähriger wurde schwer verletzt. (chd)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.