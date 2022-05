Mann verunglückt in Bayern mit Rasenmähertraktor tödlich

Von: Felix Herz

Teilen

Mann aus Passau verunglückt tödlich mit Rasenmähertraktor (Symbolbild). © 7aktuell / IMAGO

Im Landkreis Passau hat sich ein tragischer Unfall ereignet. Ein Mann verlor die Kontrolle über seinen Rasenmähertraktor und starb.

Wegscheid-Thurnreuth – Zum Wochenstart ereignete sich ein tragischer Unfall im Landkreis Passau. Am Montag, 30. Mai, befuhr ein 47-jähriger Mann in Thurnreuth die Straße in Richtung Dorfmitte. Dabei war er mit seinem Rasenmähertraktor unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen verlor er dann die Kontrolle über das Gefährt.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Tödliches Unglück in Bayern: Mann kommt bei Traktor-Unfall zu Tode

Laut Polizeibericht verlor der 47-Jährige auf dem Weg in die Dorfmitte Thurnreuths die Kontrolle über seinen Rasenmähertraktor. Er „überschlug sich und landete in einem angrenzenden Garten“, heißt es im Polizeibericht. Dabei sei der Mann von dem Fahrzeug geschleudert worden und habe tödliche Verletzungen erlitten.

Zur Klärung der Unfallursache wurde laut Pressemitteilung der Polizei ein Gutachter hinzugezogen. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.