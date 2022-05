41 Verletzte bei Reisebus-Unfall in Unterfranken: Wohl durch frontalen Zusammenstoß mit Pkw

Von: Magdalena von Zumbusch

Bei der Kollision eines Reisebusses mit einem Auto sind in Unterfranken 41 Menschen verletzt worden. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa

Am Dienstagnachmittag (24. Mai) kam es in Unterfranken zu einem Bus-Unfall. Der Fahrer und zwei weitere Insassen sind schwer verletzt.

Würzburg - Bei der Kollision eines Reisebusses mit einem Auto sind in Unterfranken 41 Menschen am Dienstagnachmittag (24. Mai) verletzt worden. Genau Details des Unfalls sind noch nicht bekannt.

Busunfall bei Würzburg: Frontaler Zusammenstoß, wohl mit von der Fahrbahn abgekommenen Pkw

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag unmittelbar an der hessisch-bayerischen Landesgrenze westlich von Würzburg. Wo der Reisebus aufgebrochen war, ist unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Pkw aus bisher unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in den Reisebus geprallt. Ein Sachverständiger war noch am Nachmittag an der Unfallstelle, um die Ursache zu klären. Weitere Einzelheiten konnten durch die Polizei bislang nicht angegeben werden.

Busunfall in Unterfranken: Drei Schwerverletzte, 38 weitere versehrte Mitfahrer

Alle 38 Businsassen seien zumindest leicht verletzt worden. Der Busfahrer und zwei weitere Insassen des Autos - ein Kleinbus - wurden schwer verletzt. Über ihre Identität ist bislang nichts bekannt.

Drei Personen, darunter der Fahrer des Buses, seien schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit. Die anderen 38 Opfer hätten leichtere Verletzungen erlitten. Nach dem Unfall sei die Bundesstraße 469 Richtung Laudenbach in beide Richtungen gesperrt worden. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit großer Einsatzstärke vor Ort.

