Schwerer Unfall in Bayern: Lkw kracht in Schulbus - Rettungshubschrauber im Einsatz

Breitbrunn - Im oberbayerischen Landkreis Rosenheim kam es am Donnerstagvormittag (17. September) zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, sei es gegen 7 Uhr im Gemeindebereich von Breitbrunn auf der Kreisstraße RO 10 auf Höhe des Langbürgner Sees zu dem schweren Unfall zwischen einem Lkw und einem Schulbus gekommen. Ersten Ermittlungen nach geriet der 22-jährige Fahrer des Lastwagens, der in Richtung Rimsting unterwegs war, in einer Rechtskurve aus nach links auf die Gegenfahrbahn. Weshalb der Mann die Kontrolle verlor ist noch nicht bekannt. In dem Schulbus befanden sich glücklicherweise keine Schüler an Bord.

Landkreis Rosenheim/Bayern: Lkw kracht in Schulbus - Straße komplett gesperrt

Durch den heftigen Aufprall wurde der LKW-Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt. Nachdem der Fahrer von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit wurde, brachten ihn die Einsatzkräfte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Traunstein. Der Schulbus-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Priener Krankenhaus gebracht. Wie schwer beide Männer beteiligt sind ist noch nicht sicher.

Bayern: Schulbus und Lkw stoßen frontal zusammen - Hubschrauber im Einsatz

Die Kreisstraße ist derzeit in beide Richtung für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Es wird gebeten, den Bereich zu umfahren. Von der Feuerwehr wurde eine Umleitung eingerichtet.

