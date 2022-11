Schwerer Unfall in Bayern: Traktor gerät auf Gegenspur – Frontalzusammenstoß mit Volvo

Von: Felix Herz

Im Osten Bayerns ereignete sich ein schwerer Unfall, nachdem ein Traktor auf die Gegenspur geraten war – dort stieß er mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammen. © fib/DG

Im Osten Bayerns ereignete sich ein schwerer Unfall. Ein Traktor geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Volvo zusammen.

Mühldorf am Inn – In den frühen Abendstunden am Montag, 14. November, ereignete sich ein schwerer Unfall in Bayern. Auf der Kreisstraße MÜ39 zwischen Lohkirchen und Gumattenkirchen, etwa auf Höhe des Weilers Bergham im Landkreis Mühldorf am Inn, krachte ein Traktor frontal in einen Volvo.

Schwerer Unfall in Bayern: Traktor kracht auf Gegenspur in Volvo

Laut Mitteilung der Feuerwehr kam es um etwa 17.20 Uhr zu dem Unfall. Zuvor war der Fahrer mit seinem Traktor auf die Gegenfahrbahn geraten – die Gründe hierfür sind noch nicht bekannt. Auf der Gegenspur krachte dann ein dem Traktor entgegenkommender Volvo in das schwere Gefährt.

Der Lenker des Volvo wurde verletzt und musste vor Ort von Einsatzkräften des Notarztes versorgt werden. Anschließend wurde er in ein nahes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Traktors konnte laut Feuerwehr am Unfallort verbleiben. Alarmiert worden waren die Feuerwehren aus Lohkirchen, Gumattenkirchen, Mettenheim und Irl, zusammen mit dem Rettungsdienst.

Volvo mit Totalschaden – Verkehr umgeleitet

Bei dem Frontalzusammenstoß erlitt der Volvo einen wirtschaftlichen Totalschaden. Heißt, die Kosten, das Fahrzeug zu reparieren, sind höher, als der Wert des Autos. Im Anschluss an den Unfall wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden und die Unfallstelle parallel ausgeleuchtet, heißt es vonseiten der Feuerwehr. Der Verkehr wurde umgeleitet. Aufgenommen hat den Unfall die Polizeiinspektion Mühldorf am Inn. (fhz)

