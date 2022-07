Ungebremster Frontalzusammenstoß: Auto über anderen Wagen geschleudert – Zwei Frauen tot

Von: Felix Herz

Bei dem schweren Unfall in Kaufbeuren verloren zwei ältere Damen ihr Leben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. © Nikolas Schäfers/dpa

Bei einem heftigen Unfall in Bayern verloren zwei Frauen ihr Leben. Auf der Gegenfahrbahn war es zu einem Frontalzusammenstoß gekommen.

Kaufbeuren – Es war ein Bild der Zerstörung, das sich den angerückten Rettungskräften in der Mindelheimer Straße in der kreisfreien Stadt Kaufbeuren, im Regierungsbezirk Schwaben, bot. Zuvor war es zu einem heftigen Frontalzusammenstoß zwischen dem Wagen einer 72-Jährigen und dem Auto einer 77-Jährigen gekommen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Heftiger Unfall in Bayern: Zwei Frauen nach Zusammenstoß tot

Ab 10 Uhr war die Mindelheimer Straße in Kaufbeuren am Mittwoch, 20. Juli, gesperrt. Laut Pressemitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall folgendermaßen: Eine 77-jährige Autofahrerin fuhr die Mindelheimer Straße in stadtauswärtiger Richtung entlang. Laut Zeugenaussagen beschleunigte der Wagen der Rentnerin dann auf Höhe der Einmündung der Espachstraße unvermittelt auf geschätzt 100 km/h.

Plötzlich kam das Auto auf die Gegenfahrbahn und krachte ungebremst und frontal in das Auto einer 72-jährigen Frau. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der 72-Jährigen auf ein dahinter fahrendes Auto geschleudert. Noch ein weiteres Fahrzeug war betroffen, dieses konnte dem Unfall aber fast gänzlich ausweichen, es streifte nur eines der verunglückten Autos. Beide beteiligten Frauen waren sofort tot.

Hoher Sachschaden entstanden: Polizei sucht nach Zeugen

Eine weitere Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ins Klinikum Kaufbeuren. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Eine Vielzahl von Einsatzkräften der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungsdiensts und des Bauhofs war im Einsatz, heißt es vonseiten der Polizei.

Die Polizei Kaufbeuren hat nun die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Auch ein Gutachter wurde hinzugezogen. Zudem sucht die Polizei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08 34) 1 93 30 bei den Beamten zu melden. (fhz)

