Zahlreiche tödliche Unfälle und viele Schwerverletzte in Bayern: Wochenende mit tragischer Verkehrs-Bilanz

Von: Felix Herz

Teilen

Bei einem schweren Unfall in Pfaffenhofen wurde ein 25-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt. © vifogra / Schmelzer

Am Wochenende hat es in Bayern vielerorts gekracht – mehrere Menschen kamen dabei ums Leben. Eine traurige Bilanz für den Freistaat – doch etwas Glück war auch dabei.

Neuhaus an der Pegnitz – Neben durchwachsenem Wetter brachte das zurückliegende Wochenende, von Freitag, 7. Oktober, bis Sonntag, 9. Oktober, auch eine traurige Bilanz in Bayern mit sich: Viele teils schwere Verkehrsunfälle forderten das Leben von mindestens fünf Menschen. Weitere wurden schwer verletzt. In Neuhaus an der Pegnitz gab es etwas Glück im Unglück.

Tödliche Unfälle in Bayern: Traktor fährt führerlos über Spielplatz

In Neuhaus an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) war zur Mittagszeit ein 36 Jahre alter Traktorfahrer mit seinem Anhänger in einer Bahnunterführung hängen geblieben. Dabei wurde er aus dem Führerhaus geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei am Samstag, 8. Oktober, mit. Der anschließend führerlose Traktor fuhr dann samt Anhänger über einen Spielplatz – glücklicherweise waren dort zu der Zeit jedoch keine Kinder, außer dem Fahrer kam niemand zu Schaden.

Der nach einem tödlichen Unfall führerlose Traktor fuhr über einen Spielplatz – glücklicherweise war dort zu der Zeit kein Kind anwesend. © vifogra / Redaktion

Am Sonntag kam ein 26-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall nahe Untergriesbach, Landkreis Passau, ums Leben. Verschiedenen Zeugenaussagen zufolge war er bereits vor dem Unfall durch mehrere Überholmanöver aufgefallen, das letzte wurde ihm dann zum Verhängnis. Auf der Gegenspur krachte er in den Wagen eines 50-Jährigen, er war sofort tot. Der Autofahrer sowie zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Mehrere Menschen bei Unfällen in Bayern getötet

In Plattling (Landkreis Deggendorf) verlor ein weiterer Lastwagenfahrer bei einem Unfall sein Leben. Er kam laut Pressemitteilung der Polizei aus bisher ungeklärten Gründen von der Straße ab und kippte dann in einem Feld auf die Seite. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb der 57-Jährige am Freitag noch an der Unfallstelle.

Auch im Landkreis Augsburg ereignete sich ein Unfall mit zweifacher Todesfolge. In Thierhaupten kamen ein 29-jähriger Autofahrer sowie sein 20-jähriger Beifahrer, vermutlich aufgrund von erhöhter Geschwindigkeit, von der Straße ab. Sie prallten gegen eine Scheunenmauer und wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Der Fahrer starb anschließend noch an der Unfallstelle, der Beifahrer kurze Zeit später im Krankenhaus.

Schwerverletzte bei weiteren Unfällen – kuriose Festnahme in Rosenheim

Bei mehreren weiteren Unfällen in Bayern wurden zahlreiche Menschen teils schwer verletzt. Zum Beispiel im zum oberfränkischen Wiesenttal (Landkreis Forchheim) gehörenden Streitberg. Bei einem Motocross-Rennen trat ein 58-jähriger Streckenposten aus bisher unbekanntem Grund auf die Strecke – und stieß dort mit einem 26-jährigen Motocross-Fahrer zusammen. Beide wurden mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich außerdem am Ortseingang von Pfaffenhofen an der Ilm ein weiterer schwerer Unfall. Der 25-jährige Fahrer eines BMW kam bei wohl erhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab, prallte gegen mehrere Bäume und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nach seiner Rettung wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem schweren Unfall in Pfaffenhofen wurde ein 25-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt. © vifogra / Schmelzer

Im Landkreis Rosenheim kam es unterdessen zu einer kuriosen Verkehrskontrolle. Nach einer viel zu schnellen Schlingerfahrt durch Raubling wurde der 43-jährige Fahrer wegen Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt. Auf der Rückbank befand sich zudem sein 22-jähriger Sohn. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor – auch wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.