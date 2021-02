Weniger Verkehrstote dank Corona: Niedrigster Wert seit Aufzeichnungsbeginn - doch es gibt einen Haken

Innenminister Joachim Herrmann stellte die Verkehrsunfallstatistik vor. Die Zahl der Unfälle im Straßenverkehr nahm wegen der Corona-Pandemie 2020 signifikant ab.

Die Zahl der Verkehrstoten sank auf ein historisches Tief.

Auch bei den Unfällen mit Lkw und Kindern gab es eine positive Entwicklung.

Nur die Zweiräder bereiten dem Innenminister noch Sorgen.

München - Zwei Lockdowns, Reiseverbote und Homeoffice haben im vergangenen Jahr dazu geführt, dass auf Bayerns Straßen weniger los war. Das schlug sich auch in der Verkehrsunfallstatistik des Bayerischen Innenministeriums, welche Minister Joachim Herrmann (CSU*) am Donnerstag in München vorstellte, nieder. Sowohl Unfälle als auch Unfallopfer sind zurückgegangen. Jedoch sind bei zwei Verkehrsmitteln die Zahlen angestiegen.

Verkehrsunfallstatistik: Verkehrstode auf niedrigstem Niveau seit Beginn der Aufzeichnungen

Insgesamt verzeichnete die Bayerische Polizei 2020 345.411 Verkehrsunfälle. Das sind über 70.000 weniger als noch 2019. In Prozent ausgedrückt, ging die Zahl der Unfälle um 17,1 Prozent zurück. Das lag wohl auch hauptsächlich an dem geringeren Verkehrsaufkommen wegen der Corona-Pandemie*. Auch die Zahl der Verkehrstoten ging zurück. 484 Menschen ließen im vergangenen Jahr ihr Leben auf Bayerns Straßen. „Das ist der niedrigste Stand der Zahl der Verkehrstoten seit Beginn der Unfallaufzeichungen vor mehr als 65 Jahren“, sagte Innenminister Herrmann.

Ebenfalls zurückgegangen ist die Zahl der Lkw-Unfälle. Sie sank um 19,1 Prozent auf 14.127. Und auch wenn es zu einem verhassten Wort für viele Lehrer, Eltern und Schüler geworden ist - dank des Distanzunterrichts aufgrund der Corona-Pandemie* gingen die Schulwegunfälle um 36,7 Prozent auf 411 zurück. Insgesamt wurden im Straßenverkehr 10,3 Prozent weniger Kinder verletzt.

Verkehrsunfallstatistik: Fahrrad- und Motorradfahrer häufiger in Unfälle verwickelt

Gestiegen sei jedoch die Zahl der Radunfälle im vergangenen Jahr. „Pandemiebedingt waren im vergangenen Jahr mehr Radfahrer unterwegs. Bedauerlicherweise ist die Zahl der Radunfälle um 9,6 Prozent auf 19.212 und die Zahl der verletzten Radfahrer um 11,1 Prozent auf 18.006 gestiegen“, führte Herrmann weiter aus. Positiv - die Zahl der tödlichen Rad-Unfälle hat abgenommen. Sie ist um 11,7 Prozent auf 68 gesunken. Der Innenminister kündigte an, weiter daran arbeiten zu wollen, den Radverkehr noch sicherer machen zu wollen. „Dazu gehören auch verstärkte Kontrollen – vor allem von Radl-Rowdies, aber auch von Autofahrern, die keine Rücksicht auf Radler nehmen.“

Eine Zunahme an Unfällen gab es auch bei den Motorradfahrern. „Trotz Corona-Pandemie* sowie vieler polizeilicher und straßenbaulicher Maßnahmen haben wir hier einen Anstieg um 7,8 Prozent auf 125 (2019:116),“ teilte Herrmann mit. 127 Motorradfahrer seien dabei gestorben. Eine Steigerung von 11,4 Prozent. „Rund jeder vierte getötete Verkehrsteilnehmer war mit dem Motorrad unterwegs,“ verdeutlichte der Innenminister. „Das ist mehr als bedenklich!“

Verkehrsunfallstatistik: Häufigster Unfallgrund war zu hohe Geschwindigkeit

Die Hauptursache für Verkehrsunfälle war erneut die zu hohe Geschwindigkeit. Raser lassen sich laut Herrmann von der Corona-Pandemie offenbar nicht einbremsen, eher im Gegenteil: 2020 war zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache für 143 und damit rund 31 % aller tödlichen Verkehrs­un­fälle (2019: 136). Die Zahl der dabei ge­töteten Per­sonen stieg im Vergleich zum Vor­jahr um sechs auf 147 (2019: 141). 97, also knapp zwei Drittel der Verun­glück­ten, starben trotz des insge­samt geringeren Verkehrsaufkommens we­gen zu hoher Geschwindigkeit bei Un­fällen auf Landstraßen. „Zu hohe Geschwindigkeit ist damit nach wie vor die Hauptursache für tödliche Verkehrsunfälle“, fasste Herrmann zusammen.

Die Bayerische Polizei werde deshalb in diesem Jahr noch verstärkter Tempolimits kontrollieren, kündigte der Innenminister an. Im Zusammenhang mit Geschwindigkeitsverstößen haben die Beamten im vergangenen Jahr 320.032 Anzeigen ausgestellt und 693.154 Verwarnungen ausgesprochen. (tel) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Bei uns sind Sie immer gut informiert, was die Corona-Pandemie und aktuelle Nachrichten aus ganz Bayern angeht.

Rubriklistenbild: © Patrick Seeger/dpa