Nach starken Schneefällen: An diesen Schulen in Bayern fällt heute der Unterricht aus

In mehreren Landkreisen in Bayern fällt am Montag die Schule aus. Am Sonntag hatte es in einigen Teilen Bayerns teils heftig geschneit.

Bayern - Es schneit und schon fällt die Schule aus. Doch in welchen Fällen kann es Unterrichtsausfall in Bayern geben? Wie das Bayerische Kultusministerium im Internet mitteilt, können es Schneefall und Eisesglätte in Bayern „kurzfristig notwendig machen, den Schulunterricht in einzelnen oder mehreren Regionen ausfallen zu lassen“. Die aktuellen Informationen dazu werden laut Ministerium im Radio sowie auf den jeweiligen Internetseiten der Sender veröffentlicht.

Starke Schneefälle in Bayern: Unterrichtsausfall an Schulen

Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, fällt am Montag in einigen Teilen Bayerns der Unterricht aus. Grund dafür sind die starken Schneefälle und die damit „verbundene Schneebruchgefahr von Bäumen“. Betroffen sind Teile Niederbayerns, dort fahren laut BR keine Schulbusse. Das gab das Kultusminsiterium am Sonntag in Absprache mit den Schulämtern bekannt, heißt es dort weiter. Diese Schulen sind laut BR betroffen:

Unterrichtsausfall Montag, 04. Februar 2019

Niederbayern:

Landkreise Dingolfing-Landau, Landshut, Kelheim, sowie die Stadt Landshut. Im Landkreis Straubing-Bogen fällt der Unterricht an allen Schulen im Markt Mallersdorf Pfaffenberg aus.

Oberpfalz:

Landkreise Neustadt an der Waldnaab, Cham, Schwandorf und Regensburg, sowie die Stadt Regensburg und die Stadt Weiden in der Oberpfalz. Schüler aus Schwandorf, die dennoch zur Schule kommen, werden in der Schule betreut.

Oberbayern :

Alle Schulen im Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm.

Kinder und Jugendliche, die dennoch zu ihrer Schule kommen oder für die kurzfristig keine andere Betreuung organisiert werden kann, werden in ihren Schulen von Lehrkräften betreut, so das Kultusministerium.

Weitere Schulausfälle am Montag, 04. Februar 2019

Landkreis Freising

Auch an der Grundschule Thiersheim im Landkreis Wunsiedel fällt heute der Unterricht aus. Der Grund ist ein Wasserrohrbruch.

Landkreis Regen

Der Unterricht an der GS Patersdorf entfällt wegen eines Ausfalls der Heizung, wie Antenne Bayern berichtet.

Landkreis Freising

An der Grund- und Mittelschule Nandlstadt entfällt am Montag der Unterricht. Die Heizung ist ausgefallen. Es gibt ein Not-Betreuungsangebot vor Ort, berichtet der Sender im Internet.

