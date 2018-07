Disco-Streit läuft aus dem Ruder: Zwei Männer durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Am FKK-Strand: Hund beißt Frau in die Brust - Polizei fahndet mit dieser Hunde-Beschreibung

Unglaublicher Fall eines Hundeangriffs am Chiemsee: Am Sonntag spazierte eine Frau an einem FKK-Strand entlang, als sie plötzlich ein Hund anfiel und in die Brust biss. …