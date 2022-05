Vermisstenfall aus Bayern: Polizei sucht nach 13-Jährigem – und bittet Öffentlichkeit um Mithilfe

Von: Felix Herz

Vermisst: Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem 13-jährigen Deniz Halavart. © PP Oberbayern Süd

Seit Sonntagmittag wird ein 13-jähriger Junge aus Bayerisch Gmain vermisst. Nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach dem Kind.

Bad Reichenhall – Seit Sonntag, 29. Mai, um 12.20 Uhr, wird Deniz Halavart aus Hohenfried in Bayerisch Gmain, Berchtesgadener Land, vermisst. Der 13-Jährige sei geistig beeinträchtigt und befinde sich nach einem Streit womöglich in einer psychischen Ausnahmesituation, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei zu dem Vermisstenfall.

Vermisstenfall aus Bayern: Junge wohl mit Mountainbike unterwegs

Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall mutmaßt, dass der 13-Jährige mit einem Mountainbike unterwegs ist. Zudem könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sich bereits außerhalb des Landkreises befindet, da Deniz gerne Bus und Bahn fährt und diese Fortbewegungsmittel ebenfalls nutzen könnte.

Da von dem Jungen seit Sonntagmittag jedwede Spur fehlt, bittet die zuständige Polizeidienststelle nun die Bevölkerung um Hinweise zu Deniz Halavart. Der Junge habe ein südländisches Aussehen, sei 155 Zentimeter groß und ungefähr 58 Kilogramm schwer, heißt es in der im Rahmen der Vermisstenmeldung veröffentlichten Personenbeschreibung. Bekleidet sei er mit einem T-Shirt mit Tiermotiv, einer kurzen Hose sowie einem Baseballcap in der Farbe blau/braun. Sein Fahrrad hat die Farben schwarz, weiß und rot.

13-Jähriger aus Bayern vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Personen, die Angaben zum Aufenthalt des Jungen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Reichenhall in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer lautet: (08 65) 1 97 00. (fhz)

