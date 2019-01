Nancy (17) vermisst - Polizei bittet dringend um Mithilfe

Seit Donnerstagmittag gilt die 17-jährige Nancy aus Kleinwallstadt in Unterfranken als vermisst. Nun bittet die Polizei dringend um Hinweise.

Kleinwallstadt - Nancy L. absolvierte vor ihrem Verschwinden ein Praktikum in einem Betrieb in Kleinwallstadt. Diesen verließ das Mädchen am Donnerstag zur Mittagspause und kehrte nicht zurück. Gegen 15 Uhr wurde die Polizei über Verschwinden der Schülerin informiert. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung dringend um Mithilfe bei der Suche nach dem verschwunden Mädchen. Nancy L. gilt als sonst sehr zuverlässige Person.

Personenbeschreibung Nancy L.

Nancy ist etwa 165 cm groß, hat eine schlanke, zierliche Figur und schulterlanges braunes Haar mit grünlichen Schattierungen. Bei ihrem Verschwinden war sie bekleidet mit einer grauer Jeans, dunkelbrauner Jacke mit Fellbesatz an der Kapuze und braunen Schuhen. Zudem hatte sie eine graue Handtasche bei sich. Wer die junge Frau möglicherweise gesehen hat oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Telefon 06022/629-0 zu melden.

Lesen Sie auch:

Suche mit Hubschrauber bislang erfolglos - Wo ist Ingeborg B.?

In Dachau wird derzeit die 66-jährige Ingeborg B. vermisst. Auch die Suche mit einem Hubschrauber blieb bisher ergebnislos.

Tagelang vermisst: Polizei findet 13-Jährigen - Rätsel gelöst

In Ludwigshafen wurde nun ein Bub entdeckt, der seit Weihnachten als vermisst galt. Die Polizei hat das Rätsel um sein mysteriöses Verschwinden nun gelöst - doch es bleiben Fragen offen.

Mann wirft sich vor Schneepflug und krallt sich fest - der Grund ist dreist

In den Weg gestellt und an Schaufel festgekrallt: In Hohenpeißenberg hat sich ein Mann an einen Schneepflug gekrallt. Der Grund ist recht dreist. Darüber berichtet Merkur.de*

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion