Vermisstes Mädchen (17) wieder aufgetaucht 

Das seit Donnerstag vermisste 17-jährige Mädchen aus Kleinwallstadt ist wieder aufgetaucht.

Update vom 12. Januar 2019: Das Polizeipräsidium Unterfranken meldet Entwarnung. Das Mädchen wurde bei einem Bekannten im Raum Babenhausen gefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Schülerin wurde beendet.

Mädchen verschwand während der Mittagspause

Kleinwallstadt - Das vermisste Mädchen verschwand während der Mittagspause während eines Praktikums in einem Betrieb in Kleinwallstadt. Den Betrieb verließ das Mädchen und kehrte nicht zurück. Gegen 15 Uhr wurde die Polizei über Verschwinden der Schülerin informiert.

