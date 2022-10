Virales Video aus Bayern: Von Biden bis Putin – Ingolstädter ahmt Präsidenten nach und Millionen schauen zu

Von: Felix Herz

Von Trump bis Putin – auf TikTok ahmt ein Ingolstädter die Gangart berühmter Präsidenten nach. Mit einem Video wurde er nun viral. © Screenshot TikTok / leonhardsberger

In seinen TikTok-Videos ahmt ein Ingolstädter die Gangart von Präsidenten nach. Eines davon wurde nun viral – und machte den Mann berühmt.

Ingolstadt – Sein Video bringt derzeit Millionen von Menschen weltweit zum Lachen. Stefan Leonhardsberger aus Ingolstadt ist auf TikTok aktiv, nutzt die Plattform, um seine kurzen, lustigen Videos zu verbreiten. Damit ist er schon seit Längerem erfolgreich, viele Clips haben zehntausende Views. Doch eines ging nun richtig viral und wurde inzwischen weit über sechs Millionen Mal angesehen.

„Walk like a President“: Ingolstädter mit viralem Video von Präsidenten

Leonhardsberger hat verschiedene Comedy-Videos auf seinem TikTok-Kanal, sein Markenzeichen sind aber Nachahmungen bestimmter Gangarten. In einem Video geht er wie verschiedene Rockstar-Typen, in einem anderen wie unterschiedliche Tiere. Seine Nachahmung von Präsidenten war es aber nun, die Stefan Leonhardsberger, wie er im echten Leben heißt, berühmt machten.

Bereits vor mehreren Monaten postete er den Clip, in dem er die Gangart verschiedener Präsidenten komödiantisch übertrieben nachahmt, auf TikTok. Er trägt den Namen „Walk like a President“, zu Deutsch etwa „Wie ein Präsident gehen“.

Die bekanntesten Staatsmänner sind dabei: ehemalige wie Trump und Obama und aktuelle wie Biden, Erdogan und Putin. Und dann ging es plötzlich ganz schnell. Innerhalb weniger Wochen sahen sich Millionen Menschen weltweit an, wie Stefan Leonhardsberger Präsidenten nachahmt. Stand Mittwoch, 26. Oktober, haben sich 6,6 Millionen Menschen das Video auf TikTok angesehen.

Viraler Ingolstädter: Clips entstanden in der Audi-Stadt

Und nicht nur über TikTok verbreitete sich das Präsidenten-Video wie ein Lauffeuer: Es wurde auch auf Twitter, Facebook und Instagram fleißig geteilt. Die finalen Zuschauerzahlen lassen sich so schwer ermitteln, man kann aber davon ausgehen, dass mindestens zehn Millionen Menschen den Clip bereits gesehen haben. Ein großer Erfolg für Leonhardsberger, der die Videos in seiner derzeitigen Heimatstadt Ingolstadt dreht.

Ursprünglich kommt der 37-Jährige aus Österreich und ist Schauspieler, Sänger und Kabarettist. Die Social-Media-Comedy entstand aus der Not heraus in Zeiten des Lockdowns, erzählt er augsburger-allgemeine.de. Über den Erfolg des Videos zeigt er sich erfreut, will auch weiter mit kurzen Clips für Lacher sorgen. Mit seinem „Walk like a President“-Video ist ihm das auf jeden Fall gelungen. (fhz)

