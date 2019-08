Tankzug stürzt beim Ausweichen um: Auto darunter begraben - Bergung kompliziert

Auf der B388 bei Vilsbiburg ist am Morgen ein Tankzug umgestürzt. Ein Pkw ist nach Polizeiangaben darunter begraben. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Update von 11.59 Uhr: Ein umkippender Tanklastzug hat bei einem Unfall in Niederbayern ein Auto unter sich begraben. Mindestens einen Menschen vermuteten die Retter am Freitag in dem Auto, sagte ein Sprecher der Polizei. Zwei Kräne sollten den 40-Tonner anheben. Der Fahrer des Tanklastzugs verletzte sich leicht.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war das Auto beim Beschleunigen auf einer Bundesstraße bei Bodenkirchen (Landkreis Landshut) ins Schlingern und auf die Gegenspur geraten. Beim Ausweichen kippte der Lastwagen um und begrub den Pkw. Der Tanklastzug war mit Plastikgranulat beladen.

Update von 11.50 Uhr: Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, dass die Bergung aktuell laufen würde. Nach weiteren Informationen von der Unfallstelle soll sich tatsächlich ein Auto unter dem Tankzug befinden. Ein Kran sollte den Tankzug vom Auto heben, dieser habe sich jedoch als zu klein herausgestellt. Ein größerer Kran wurde den Informationen nach zur Unfallstelle beordert.

Zum Gesundheitszustand des Tankzugfahrers beziehungsweise des Autofahrers gibt es noch keine Informationen.

Erstmeldung: Tankzug umgestürzt - Möglicherweise Auto begraben

Vilsbiburg - Auf der B388 in der Nähe von Vilsbiburg (Landkreis Landshut) ist ein Tankzug umgestürzt. Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr. Nach ersten Informationen könnte ein Pkw unter dem Tankzug begraben sein, die Information ist allerdings nicht bestätigt.

Vilsbiburg: Tankzug umgestürzt - Einsatz der Rettungskräfte läuft

Die Lage vor Ort gestaltet sich schwierig. Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz. Aktuell ist die B388 zwischen Vilsbiburg und Velden komplett gesperrt.

Auf der B229, in der Nähe von Achldorf, ist ein LKW beim Abbiegen umgekippt. Der verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Straße wurde gesperrt.