Bayern vor Hitzewochenende: DWD mit amtlicher Warnung für Samstag

Von: Katarina Amtmann

Nach einem heißen Wochenende und einer kleinen unwetterbedingten Abkühlung dreht der Sommer in Bayern wieder auf - der DWD warnt.

München - Bayern steht erneut ein heißes Wochenende bevor. Nachdem es am vergangenen Wochenende mit über 30 Grad sehr sommerlich war, folgte nach heftigen Unwettern eine kleine Abkühlung. Nun dreht der Sommer wieder auf.

Wetter in Bayern: DWD gibt Hitzewarnung für Samstag heraus

Für weite Teile Bayerns hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Warnung vor Hitze herausgegeben. Diese gilt am Samstag, 15. Juli, zwischen 11 und 19 Uhr. Ausgenommen ist nur der äußerte Südwesten Bayerns. Es wird „eine starke Wärmebelastung erwartet“, so die Experten. Hitzebelastung könne für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. „Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl“, so der DWD. Tipps für heiße Tage gab es auch schon von Bayerns Gesundheitsministerium.

Wetter in Bayern hochsommerlich: Bis zu 37 Grad

„Am Samstag in der Nordwesthälfte zunehmend starke Quellbewölkung und im Tagesverlauf aufkommende Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr“, berichtet der DWD konkret zur Vorhersage für Samstag. Generell scheint die Sonne, es bleibt meist trocken. Die Temperaturen liegen im Nordwesten und Westen bei 24 bis 29 Grad, sonst bei 30 bis 37 Grad. In der Nacht kann es zu Schauern und Gewittern kommen.

Am Sonntag soll es dann schon nicht mehr ganz so heiß werden. Vormittags ziehen der Regen und die Gewitter langsam ab, dann bleibt es bei einem Sonne-Wolken-Mix überwiegend trocken. Die Temperaturen liegen im Nordwesten bei 20 bis 24 Grad, im Rest des Freistaats bei 25 bis 31 Grad.

Bayern steht ein Hitzewochenende bevor, besonders am Samstag wird es heiß.

Nach Hitze-Samstag: Start in die neue Woche wird kühler

„Am Montag im Norden und Nordwesten wechselnd wolkig mit Schauern, vereinzelt auch kurzen Gewittern bei 20 bis 25 Grad. In den übrigen Regionen sonnig oder locker bewölkt“, lautet die Vorhersage der Wetter-Experten für den Start in die neue Woche. (kam)

