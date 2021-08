Pilzsammler macht rätselhaften Fund - und nimmt ihn mit nach Hause

Brisanter Fund in Bayern

Von Tanja Kipke schließen

Statt wie geplant Pilze zu finden, entdeckte ein Mann in einem Wald in Niederbayern die Überreste eines menschlichen Schädels. Die Untersuchungen laufen.

Eichendorf - Ein Mann war in einem Waldstück im Landkreis Dingolfing-Landau* auf Pilzsuche. Anstatt Schwammerl fand er jedoch die Überreste eines menschlichen Schädels. Nach Angaben der Polizei Niederbayern nahm der Pilzsammler die Fundstücke zunächst einfach mit nach Hause. Erst tags drauf, am Mittwoch, habe er die Behörden informiert, teilte die Polizei mit.

Pilzsammler findet in Bayern Schädelreste: Kreisarchäologe kann noch „keine verlässliche Aussage“ treffen

Ein Kreisarchäologe untersuchte die Schädelreste am Mittwoch, konnte bisher aber „keine verlässlichen Aussagen“ im Hinblick auf das Alter treffen. In der Umgebung der Stelle, an der die Schädelteile lagen, befinden sich laut einem Polizeisprecher auch archäologische Fundorte.

Zusammen mit der Kripo Landshut* seien weitere Analysen zur Bestimmung des Alters beauftragt worden. Ein Kriminalfall kann dem Sprecher zufolge nicht absolut ausgeschlossen werden, bisher gebe es aber auch keinerlei Hinweise darauf. Die vorsichtige Tendenz gehe eher in die andere Richtung. (dpa/tkip) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

