Bayern: Warnstreiks bei der IG Metall gehen heute weiter

Von: Martina Lippl

Lehnen die angebotene Inflationsprämie ab: Die IG Metall kündigt im Tarifstreit einen Warnstreik an. © Bernd Weißbrod/dpa

Warnstreiks der IG Metall in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie gehen am Mittwoch weiter. Besonders betroffen sind Unternehmen in Schwaben und Franken.

München – Nach Aktionen am Wochenende weitet die IG Metall Bayern die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie am Mittwoch (2. November) aus. Wie der BR berichtet, sollen sich 19 Betriebe in ganz Bayern an den Warnstreiks beteiligen. Schwerpunkt der Aktionen sollen demnach in Schwaben und Franken liegen.

Warnstreiks der IG Metall in Bayern

Rund 1.200 Mitarbeiter bei Fendt in Schwaben wollen die Arbeit niederlegen. Am Nachmittag die Bosch-Tochter BSH Hausgeräte und der Werkzeughersteller Röhm in Dillingen. Kundgebungen finden in Erlangen (Siemens-Standort) und Weißenburg (Gutmann Aluminium Draht) statt.

In der Oberpfalz richtete sich die Aktion gegen Läpple in Teublitz, in Oberbayern gegen MAN in München sowie BSH und Siteco in Traunreut. In Oberfranken gegen Kennametal in Mistelgau und in Niederbayern gegen Boysen MVO in Salching sowie Rolls Royce i Ruhstorf.

Die IG Metall Bayern will mit den Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, um in der nächsten Verhandlungsrunde ein besseres Angebot zu bekommen. Diese ist für den 8. November geplant.

Die IG Metall fordert nach eigenen Angaben für die rund 855.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie 8 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. (dpa/ml)