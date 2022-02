Bayerische Opposition sauer: Spitzenreiter beim Wasserverbrauch - Schlusslicht beim Wasserschutz

Von: Thomas Eldersch

Bayern hat die zweitwenigsten Wasserschutzgebiete in ganz Deutschland. © Harry Melchert/dpa/Symbolbild

Beim Wasserverbrauch ist Bayern in den Top 3 deutschlandweit. Bei dessen Schutz rangiert der Freistaat im unteren Bereich. Die Opposition sieht Handlungsbedarf.

München - Sauberes Wasser ist ein hohes Gut. Es zu schützen daher von oberster Bedeutung. Verschwendet sollte es ebenfalls nicht werden. Aber wenn es nach der Opposition im bayerischen Landtag und Naturschützern geht, hat Bayern* hier Nachholbedarf. Der Freistaat liegt beim Verbrauch im deutschen Vergleich mit 130 Litern pro Bürger pro Tag auf Platz drei. Davor kommen nur noch Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Gleichzeitig gibt es bei uns so wenige Wasserschutzgebiete wie in kaum einem anderen Bundesland. Nur Brandenburg ist im Verhältnis zu seiner Fläche noch hinter Bayern.

Wasserschutzgebiete schützen das Trinkwasser und stoppen die Flächenversiegelung

Wasserschutzgebiete schützen das Trinkwasser und stoppen die Flächenversiegelung

Derweil werden Wasserschutzgebiete immer wichtiger. Durch die vom Klimawandel bedingten, trockeneren Sommer und die Landwirtschaft geht es dem Trinkwasser immer mehr an den Kragen. Das sieht auch Christian Hierneis, Umweltexperte der Grünen* im bayerischen Landtag, so. Der Bundesdurchschnitt an ausgewiesenen Wasserschutzgebieten liegt bei über 15 Prozent, schreibt der BR. Der Freistaat kommt dabei gerade einmal auf knapp über fünf Prozent. Die Schuld daran sieht Hierneis bei der Regierung. „Großteils liegt das tatsächlich daran, dass einfach in der Verwaltung da zu wenig getan wird. Andere Länder gehen da mit gutem Beispiel voraus: Hessen hat rund 50 Prozent als Wasserschutzgebiete ausgewiesen. Also es geht, wenn man es will.“

Geht es nach Umweltschützern und der bayerischen Opposition, gibt es viele gute Gründe für mehr Wasserschutzgebiete. Zum einen wäre da der Schutz von Flächen. Eine Win-win-Situation für Hierneis. Weniger Versieglung, mehr Trinkwasser. „Da in Wasserschutzgebieten grundsätzlich nicht gebaut werden darf“, so Hierneis gegenüber dem BR, „wären sie natürlich auch ein weiteres Hindernis beim Flächenverbrauch in Bayern.“ Unterstützung erhält er hierbei vom SPD-Fraktionschef Florian von Brunn. „Der Schutz von sauberem Trinkwasser ist das Allerwichtigste.“ Der Sozialdemokrat sieht allerdings auch den Konflikt zwischen den Interessen der Kommunen und dem Trinkwasserschutz.

Konflikt zwischen landwirtschaftlichen Interessen und Wasserschutz

Für weiteren Zündstoff sorgen bei der Ausweisung von weiteren Wasserschutzgebieten die Landwirtschaft. Das Zauberwort heißt hier Nitratbelastung. Bayern hat in der Vergangenheit vielerorts gegen EU-Grenzwerte verstoßen. Deutschland drohten bereits Strafzahlungen von bis zu 850.000 Euro täglich. Und auch eine neue Düngeverordnung hatte kaum Entspannung gebracht. Detlef Fischer, Geschäftsführer des Verbandes der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft, fasst beim BR die Problematik zusammen. „Die Bayerische Staatsregierung wird sich entscheiden müssen, ob sie für 13 Millionen Bayern möglichst naturbelassenes Trinkwasser zur Verfügung stellen will, oder ob sie der Bauern-Lobby nachgeben wird.“

Der Klimawandel und die Trockenperioden der vergangenen Jahre tragen ebenfalls zum Problem bei. Noch ist es aber nicht akut, da auch der Wasserverbrauch in Deutschland in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Aber Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) hat das Thema auf dem Schirm. Er sieht laut BR die Wasserversorgung als Generationenaufgabe. Er will in diesem Bereich massiv investieren. Dabei spielen aus seiner Sicht auch Wasserschutzgebiete eine entscheidende Rolle.

Kaum Handlungsbedarf sieht hingegen Glaubers Umweltministerium

Mehr Wasserschutzgebiete sieht auch das Landesentwicklungsprogramm vor. Dort heißt es, „das Grundwasser durch standortangepasste Nutzung und weitere Maßnahmen zu schützen". Hierneis sieht aber vor allem bei der Ausweisung der Schutzgebiete in Bayern noch Nachholbedarf. Im Umweltministerium widerspricht man. Es gebe 3200 Wasserschutzgebiete im Freistaat und 300 bis 400 würden ständig überarbeitet und neu festgesetzt, heißt es beim BR. Und auch in der CSU* sieht man anscheinend keinen Handlungsbedarf. Umweltausschuss-Vize Eric Beißwenger sagt: „Ich würde sagen, die Wasserschutzgebiete, die ausgewiesen wurden, sind durchaus ausreichend." (tel)