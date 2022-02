Bayern: Weniger tödliche Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang in Bayern ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr weiter gesunken. Ein Grund sei die Corona-Pandemie, da weniger Menschen auf den Straßen unterwegs gewesen seien, teilte das Innenministerium auf Anfrage mit. Genaue Zahlen will Innenminister Joachim Herrmann (CSU) heute in München nennen, wenn er die Verkehrsunfallstatistik 2021 vorstellt.

München - Abgezeichnet hatte sich diese Entwicklung bereits im Sommer. In einer Zwischenbilanz im August war die Zahl der Unfälle mit Verletzten oder Getöteten im ersten Halbjahr um 7,7 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Insgesamt waren von Januar bis Juni 2021 knapp 23 300 Menschen verletzt worden (minus 7,9 Prozent). Die Zahl der Getöteten lag demnach bei 174 (minus 20,2 Prozent).

Bereits 2020 hatte die Zahl der Verkehrstoten auf bayerischen Straßen ein Rekordtief erreicht. Damals waren 484 Menschen gestorben, so wenige wie noch nie seit Beginn der Unfallaufzeichnungen vor mehr als 65 Jahren. dpa