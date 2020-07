Messerattacke in bayerischem Krankenhaus: Patient sticht um sich - Randale endet mit Schuss

Im unterfränkischen Werneck bei Würzburg ging ein Krankenhaus-Patient mit einem Messer auf die Pfleger los. Ein Polizist stoppte ihn mit einem Schuss.

Im Bezirkskrankenhaus Werneck ging ein Patient mit einem Messe r auf die Pflegekräfte los.

ging ein auf die Pflegekräfte los. Die Randale verlagerte sich in den Außenbereich, dann traf die Polizei ein.

ein. Auch von Pfefferspray ließ sich der Angreifer nicht stoppen. Dann griff einer der Beamten zur Waffe.

Werneck - Im unterfränkischen Werneck bei Würzburg kam es zu einem Messerangriff. Ein Patient des Bezirkskrankenhauses ging auf die Pflegekräfte los. Gegen 14 Uhr wurde die Polizei deshalb alarmiert. Der hochaggressive Mann konnte aber auch von den Beamten nur schwer gestoppt werden.

Messerattacke in Werneck in Bayern: Patient geht auf Pflegekräfte los

Als die Polizei am Krankenhaus ankam, habe sich die Randale bereits in den Außenbereich verlagert gehabt, heißt es im offiziellen Bericht. Dort sei der Patient auf die Uniformierten losgegangen.

Im Rahmen eines Einsatzes am Bezirkskrankenhaus #Werneck kam es am Nachmittag zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Es besteht KEINE Gefahr für die Bevölkerung. Die Situation ist unter Kontrolle. Weitere Informationen folgen.#Einsatz #Polizei #Unterfranken #Schweinfurt pic.twitter.com/CrNo2fbWBj — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) July 1, 2020

Auch von deutlichen Aufforderungen, das Messer fallen zu lassen und dem folgenden Einsatz von Pfefferspray ließ sich der 29-Jährige wohl nicht aufhalten. Er sei weiterhin bedrohlich auf die Polizisten zugegangen.

Werneck/Bayern: Angreifer stoppt nicht - dann zieht ein Polizist seine Waffe

Schließlich stoppte einer der Beamten den Angreifer mit einem Schuss. In der Gefahrensituation sah er sich offenbar gezwungen, von seiner Waffe Gebrauch zu machen. Der Täter wurde am Bein getroffen. Er wurde wieder in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Klinik in Werneck handelt es sich um ein Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin.

+ Schüsse vor dem Bezirkskrankenhaus in Werneck: Ein Patient drohte mit dem Messer. © NEWS5 / NEWS5 / Höfig

Nähere Angaben zum mentalen sowie physischen Zustand des Angreifers machte die Polizei bislang keine. Eine Gefahr für die Bevölkerung sei von ihm nie ausgegangen, merkt das Präsidium Unterfranken aber an.

Messerangriff in Werneck: Landeskriminalamt nimmt weitere Untersuchungen auf

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wir das bayerische Landeskriminalamt nun die weiteren Untersuchungen aufnehmen.

