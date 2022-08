Bayern droht eine Wespenplage: Wetter hat entscheidenden Anteil daran

Von: Thomas Eldersch

In Bayern war es lange Zeit zu heiß und zu trocken. Ideale Bedingungen für Insekten wie Wespen. Sie könnten sich heuer zu einer wahren Plage entwickeln.

Hilpoltstein – Kaum hat man sich das erste Brot geschmiert oder die erste Wurst vom Grill geholt, schon schwirren sie um einen herum. Wespen sind beim Essen im Freien wahre Plagegeister. Wenn sie sich in Scharen, wie an einem Buffet, an der Brotzeit bedienen, nehmen viele einfach Reißaus oder schlagen die Tiere tot. Und jetzt droht sogar eine richtige Plage in Bayern.

Wespenplage in Bayern: August ist der schlimmste Monat

Der Grund für eine mögliche Wespenplage in Bayern in diesem Jahr liegt ausgerechnet am guten Wetter. Denn dieses Jahr war es bislang zu trocken. Optimal für Wespen, weiß Insektenexpertin Tarja Richter vom Landesbund für Vogelschutz aus dem mittelfränkischen Hilpoltstein (Landkreis Roth). „Wenn es weiter so regenarm bleibt, wird es sich zu einem Wespenjahr entwickeln“, orakelt die Expertin. Vor allem im Norden des Freistaats war es lange zu trocken.

Mit dem August beginnt jetzt auch die heiße Phase für die gelb-schwarz-gestreiften Insekten. Jetzt erreicht die Wespengeneration ihre volle Größe, so die Expertin. Es werden neue Königinnen und Männchen produziert – entsprechend braucht das Volk viel Nahrung. Nahrung, die sich die Wespen eben auch beim Gartenfest abholen – egal ob Kuchen, Marmelade oder Cola.

Wespenplage in Bayern: Einfach Tipps gegen die nervigen Tiere

Wespen gelten als Plagegeister, können aber einen entscheidenden Beitrag für die Natur leisten. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wespen leisten nützlichen Beitrag

Wer jetzt allerdings Jagd auf die Tiere macht und sie als Schädlinge bezeichnet, tut ihnen Unrecht. Biologin Richter betont, dass Wespen auch einen nützlichen Beitrag zum Ökosystem leisten. Unter anderem bestäuben sie ähnlich wie Bienen Nutzpflanzen und Wildblumen. Dazu vertilgen sie gerne Raupen von Schädlingen oder töten andere Plagegeister wie Mücken und Fliegen.

Außerdem ist Wespe nicht gleich Wespe. In Deutschland gibt es gleich mehrere verschiedene Arten, weiß die Expertin. Den Menschen gehen dabei nur zwei Vertreter auf die Nerven: die Gemeine Wespe und die Deutsche Wespe. Andere Arten wie die Rote Wespe oder die Sächsische Wespe lassen uns in der Regel in Ruhe.

Außerdem gibt es zahlreiche Tipps, um sich die Tiere vom Leib zu halten. Die Empfehlung des Landesbunds für Vogelschutz ist, die Wespen mit einer Wassersprühflasche zu besprühen. Sie glauben so, dass es regnet und verziehen sich in ihr Nest. Wichtig ist dabei aber, dass die Flasche gut gereinigt wurde. Denn Reinigungsmittelrückstände können den Tieren schaden. Ein weiterer Tipp der Expertin ist: Aufgeschnittene Weintraubenhälften ein paar Meter entfernt, die die Wespen anfliegen könnten. Und auch eine zerknüllte, braune Papiertüte in der Nähe aufgehängt, soll helfen. Den Tieren wird so vorgegaukelt, dass schon ein anderes Volk das Revier besetzt. (tel mit dpa)

