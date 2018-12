Winter-Wetter: Achtung, DWD gibt mehrere Warnungen heraus

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen in ganz Bayern. Aktuell rollt Warmfront an - und das nach sehr starkem Frost. Es droht Glätte.

Das dritte Adventswochenende wird winterlich, sehr kalt und gebietsweise fällt Schnee.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Frost, Glätte und Schneefall.

Die Alpen und der Bayerische Wald erlebten die kälteste Nacht.

Nun droht viel Glätte durch gefrierendem Regen in Bayern

<<<Aktualisieren>>>

Update, 19.20 Uhr: Viele Glatteis-Unfälle

Schneebedeckte und glatte Straßen haben in Bayern zu mehreren Unfällen geführt. Darüber berichtet Merkur.de*

Update, 16.40 Uhr: Mehrere Wetterwarnungen aktiv

Winterwetter in Bayern: Vier Warnungen sind derzeit in München und im westlichen Umland aktiv. Im Münchner Osten sind es sogar fünf. Unter anderem ist laut Deutschem Wetterdienst Vorsicht geboten vor Frost, Glätte, Schneefall. Alle Warnungen im Überblick finden Sie hier.

Update, 13.33 Uhr: Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen in Bayern

Nachdem satten Neuschnee in weiten Teilen Bayerns (siehe Update von 6.35 Uhr), der vor allem im Landkreis Schongau und am Alpenrand für malerische Winterlandschaften und Verkehrsprobleme sorgte, kommt nun das nächste, echte Problem für Autofahrer:

In ganz Bayern, vor allem aber in ganz Oberbayern ist die Luft inzwischen so warm, das es mancherorts regnet - und das auf Asphalt mit Minustemperaturen. Die Folge: gefrierender Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt daher noch bis 16 Uhr vor Glätte durch überfrierendem Regen in fast ganz Bayern.

Update, 6.35 Uhr, 16. Dezember: Temperaturen von bis zu Minus 10 Grad frosteten ganz Bayern in der Nacht auf Sonntag. Nun, am Sonntagmorgen, droht richtig viel Neuschnee. Der Wetterdienst warnt für ganz Bayern vor Schneefall. Nach dem starken Frost sollte er gut liegen bleiben. Der Winterdienst auf den Straßen in Bayern wird heute gut zu tun haben.

Besonders gefährlich: Der Schnee kommt gemeinsam mit einer Warmfront von Westen her. Im Tagesverlauf könnte der Schneefall in Regen übergehen. Der fällt dann auf einen tief gefrorenen Boden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet deshalb zum Abend hin mit Glätte durch überfrierenden Sprühregen, besonders in Südbayern.

+ Ein aktuelles Wetterradarbild (6.35 Uhr) von Bayern. (Foto: Wetteronline.de ). © Wetteronline.de

Wetter in Bayern und München: Meldungen vom 14. Dezember

Update, 09.07 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagmorgen für weite Teile Deutschlands eine amtliche Warnung für Glätte und Frost herausgegeben. In München müssen Autofahrer bis zum Mittag mit überfrierender Nässe rechnen. Besonders südlich gelegene Gebieten wie Garmisch-Partenkirchen sind laut dem DWD sogar von strengem Frost betroffen. Die Gefahrengebiete finden Sie beim DWD im Überblick.

+ Der DWD hat für Donnerstag eine amtliche Warnung vor Glätte und Frost herausgegeben. In den Gebieten im gelben Bereich herrschen Wetterwarnungen, in den orangen „markantes Wetter“. © Deutscher Wetterdienst

Update vom 13. Dezember, 06.47 Uhr: Autofahrer in Bayern müssen sich auch am Donnerstagmorgen auf rutschige Straßen gefasst machen. Wegen Niederschlags am Vorabend gibt es auf vielen Straßen überfrierende Nässe, wie der Deutschen Wetterdienst (DWD) warnt. Die Glättegefahr soll bis zum späten Vormittag abnehmen. Am Donnerstag soll es überwiegend trocken bleiben

Temperatursturz am 3. Advent

Update vom 12. Dezember, 10.13 Uhr: Das dritte Adventswochenende wird in Bayern weihnachtlich. Der Deutsche Wetterdienst kündigt für Freitag in Bayern geringen Schneefall an, der sich auch in der Nacht zum Samstag fortsetzt. Bei leichten Minustemperaturen, in München am Samstag bis zu minus vier Grad, kann es örtlich zu Glätte kommen. Eisig wird es an den Alpen dann am Sonntag: bis zu minus 12 Grad sorgen für einen frostig-winterlichen Adventssonntag.

Update vom 12. Dezember, 8.45 Uhr: Trotz Glätte und Schneefalls ist es in der Nacht zu Mittwoch auf Bayerns Straßen ruhig geblieben. Vor allem von der Oberpfalz bis ins Alpenvorland gab es am Morgen schneebedeckte Straßen bei leicht unter null Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Der DWD rief die Autofahrer zu erhöhter Vorsicht vor allem in Ost- und Südbayern auf.

In München und Umgebung erwartete die Menschen am Morgen eine 1 bis 2 Zentimeter dicke Schneeschicht, im Alpenvorland gab es sogar 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee. Frostig kalt mit leichtem Schneefall ist es nach Angaben eines DWD-Meteorologen bayernweit auch in den kommenden Tagen. Von Donnerstag an sagte er für den Alpenrand außerdem Dauerfrost voraus - es bleibt glatt auf den Straßen.

Video: Warnung vor Glatteis am 3. Advent

Wetter in Bayern: Milde Tage im Dezember

Besonders in den ersten Dezembertagen ließ der Winter in Bayern auf sich warten. Milde Tage verliehen dem Winter einen herbstlichen Charakter, der auch in dieser Woche viele Münchner noch zum Fahrrad greifen ließ. Einiger Neuschnee fiel an den Alpen zwar zum zweiten Adventswochenende, die kräftigen Stürme sorgten aber nicht gerade für Weihnachtsstimmung. Sie ließen sogar in manchen Orten den Christkindlmarkt ausfallen. Hier können Sie die Wetter-Meldungen im Dezember in unseren bisherigen Wetter-Ticker nachlesen.

Erst zur Monatsmitte fallen die Temperaturen nun in den Minusbereich, gebietsweise fällt Schnee und es wird glatt. Vorsicht ist wegen örtlichen Überfrierungen vor allen Dingen auf den Straßen geboten.

Lesen Sie auch:

Paar feiert rauschende Hochzeit - und macht dann etwas unfassbar Dreistes

Ein rauschendes Fest und das schönste Zimmer in ihrem Gasthof für die Hochzeitsnacht - das hat eine Wirtin einem frisch vermählten Ehepaar geboten. Was dann folgte, macht sprachlos.

Merkur.de* ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion