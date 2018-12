Amtliche Warnung für die Weihnachtstage: Sie gilt in mehreren bayerischen Landkreisen

Nach der Hochwasser-Warnung entspannt sich die Lage in Bayern etwas. Doch für einige Landkreise gilt über Weihnachten noch eine amtliche Warnung.

„Weiße Weihnachten“ soll es nur in einigen Teilen Bayerns geben.

Für Heiligabend hat der DWD eine Unwetter-Warnung ausgegeben.

Im Allgäu kann es zu Hochwasser kommen.

Eine Bahnstrecke wurde gesperrt.

11.05 Uhr: Nach und nach beruhigt sich die Lage in Bayern. Die Unwetterwarnungen für den Süden des Freistaats bestehen nicht mehr. Es gilt am Alpenrand oberhalb von 600 Metern lediglich noch eine amtliche Warnung vor leichtem Schneefall. Betroffen sind die Landkreise Oberallgäu, Ostallgäu, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Rosenheim und Berchtesgadener Land.

Die Warnung gilt zunächst bis zum 25. Dezember, 0 Uhr.

8.03 Uhr: Über die aktuelle Lage bezüglich des Unwetters in Bayern halten wir Sie in diesem News-Ticker auf dem Laufenden.

6.21 Uhr: Der Dauerregen in Bayern hat erste Konsequenzen. Zwischen Kempten und Oberstdorf müssen sich Bahnreisende an Heiligabend nämlich auf Verzögerungen einstellen. Wie ein Sprecher der Duetschen Bahn mitteilte, sind die Strecken zwischen Kempten und Immenstadt und zwischen Immenstadt und Oberstdorf betroffen.

Zu der Streckensperrung kommt es, weil in der Region nach dem Dauerregen Schutzmaßnahmen gegen Hochwasser errichtet werden. Ersatzbusse sollen fahren. Wie lange die Sperrung anhalten wird, war zunächst noch nicht klar.

Wichtig für alle, die an Heiligabend mit dem Zug fahren wollten: Regionalzüge fahren während der Sperrung lediglich zwischen München und Kempten und zwischen Immenstadt und Lindau. Die Fernverkehrsstrecke zwischen Oberstdorf und Dortmund beginnt zeitweise Kempten. In der betroffenen Region warnt der Deutsche Wetterdienst DWD vor Dauerregen und Sturmböen.

Bis zur höchsten Stufe! Hochwasser-Warnung für Teile Bayerns - Häuser könnten überschwemmt werden

Update vom 23.12., 13.59 Uhr: Es werden ungemütliche Weihnachten. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern hat am Sonntag für Teile Bayerns eine amtliche Warnung vor Hochwasser heraus gegeben. In der Stadt Kempten im Allgäu könnten Häuser im Bereich der Oberen Iller überschwemmt werden, teilte der Dienst mit. Es gelten die beiden höchsten Meldestufen drei bis vier.

Ergiebiger Dauerregen von bis zu 120 Litern pro Quadratmeter binnen 24 Stunden sowie Tauwetter könnten die Überflutungen verursachen, hieß es. „In 24 Stunden fallen ungefähr zwei Drittel von dem, was sonst in einem Monat an Regen fällt“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Deutschen Presse-Agentur.

Auch für die Landkreise Donau-Ries sowie Regensburg, Weiden, Ansbach und Kronach gab der Dienst eine Warnung der Meldestufe zwei heraus. Für München galt zunächst keine Warnung. Welche Stufe für Ihre Region gilt, können Sie hier sehen.

Die Warnung war zunächst bis in die Nacht zum Montag in Kraft.

Unwetter-Warnung! Im Süden Bayerns wird es richtig ungemütlich

Update vom 23.12., 6.54 Uhr: Einen Tag vor Heiligabend hat der deutsche Wetterdienst eine Unwetter-Warnung für den Süden Bayerns herausgegeben. Demnach warnen die Experten vor starkem Tauwetter oberhalb von 1000 Metern - es steht ein „starkes Abtauen der Schneedecke“ bevor (roter Bereich, siehe Karte unten), was zu Abflussmengen zwischen 50 l/m² und 120 l/m² führen kann. Betroffen sind die Landkreise Oberallgäu, Ostallgäu, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Rosenheim, Traunstein und Berchtesgadener Land. Die Unwetter-Warnung gilt bis zum 24. Dezember, 16 Uhr. Dazu warnt der DWD in einigen dieser Regionen auch noch vor Sturmböen.

Aber auch München und das Umland sind betroffen - allerdings von einer anderen Wetterwarnung. Hier warnt der DWD nämlich vor Dauerregen (orange Bereiche). Vom Westen Süd-Bayerns (Memmingen) bis hin zum Osten (Altötting) werden Niederschlagsmengen zwischen 30 l/m² und 40 l/m² erreicht. Die Wetter-Warnung gilt zunächst bis zum 24. Dezember, 12 Uhr.

+ In den roten Bereichen droht ein starkes Abtauen der Schneedecke. © Screenshot DWD

Warnung! Fast ganz Bayern beim DWD orange eingefärbt - ein halber Landkreis sogar rot

Update 22. Dezember, 14.59 Uhr: Orkanböen zum vierten Adventswochenende: Das Wetter im Freistaat zeigt sich kurz vor Heiligabend stürmisch, Schnee ist aber nicht zu erwarten. Für Gebiete oberhalb von 1000 Metern warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag vor Böen mit bis zu 140 Kilometern pro Stunde. Im Flachland wirbelte der Westwind zeitweise mit mehr als 70 Kilometern pro Stunde.

Größere Schäden richtete der Sturm nach Polizeiangaben nicht an. Auf der A96 krachte am Samstagmorgen bei Memmingen ein Lastwagen in einen umgestürzten Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. In Sonthofen im Oberallgäu musste die Bundsstraße 19 acht Stunden lang komplett gesperrt werden. Heftige Sturmböen hatten einen Baum auf die Straße stürzen lassen, dass weitere Bäume umfallen, könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

In der Nacht zum Samstag prallten auf regennasser Fahrbahn der A9 bei Hof zwei Autos in die Leitplanke. Die jeweiligen Fahrer, ein 25-Jähriger sowie ein 27-Jähriger, waren laut Polizei zu schnell unterwegs.

Laut DWD soll es weiter kräftig regnen. Bei Tauwetter sind bis zum Montag in den Allgäuer Alpen bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. Nass wird es laut Vorhersage auch im Bayerischen Wald und im Alpenvorland: Dort ist Dauerregen angesagt. Tagsüber bleibt es mit Plusgraden zwischen zehn und zwölf Grad recht mild.

An Heiligabend sinkt die Schneefallgrenze auf 700 Meter, wie die Meteorologen mitteilten. Auch die Temperaturen werden nachts mit Tiefstwerten von minus vier Grad etwas frostiger.

Update 22. Dezember, 09.10 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat für den Samstag bis 16 Uhr vor allem für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen eine amtliche Unwetterwarnung vor Orkanböen herausgegeben. Oberhalb von 2000 Metern ist bis Samstag 16 Uhr mit Böen zwischen 100 km/h und 120 km/h zu rechnen. In exponierten Lagen muss mit extreme Orkanböen um 140 km/h gerechnet werden. Auch für München gibt es eine amtliche Warnung vor Sturmböen, die bis zu 90 km/h erreichen können.

+ Die Warnkarte des DWD am Samstagvormittag. © Screenshot

Fast ganz Bayern ist in Orange eingefärbt auf der DWD-Karte - das bedeutet eine Warnung der Stufe 2. Der südliche Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist sogar in Rot markiert - Stufe 3.

Update 21. Dezember, 18.36 Uhr: Wie der Deutscher Wetterdienst mitteilt, sollen von Freitag, 13 Uhr bis Samstag 16 Uhr Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h gerechnet werden - allerdings nur oberhalb von 2000 Meter. Wer also am Wochenende Skifahren will, sollte sich informieren, ob die Pisten sicher sind.

Oberhalb von 1500 Meter geht die Warnung bis Samstags, 10 Uhr morgens. Hier kann mit Böen bis zu 115 km/h gerechnet werden.

Update 21. Dezember, 13.03 Uhr: Es wird warm in Bayern - doch wie lange noch? Meteorologen warnen, dass sich über der Nordpolar-Region derzeit eine gefährliche Wetterlage aufbaut. Wegen dieser könnten schon die warmen Luftströmungen aus dem Westen zum Erliegen kommen. Stattdessen könnten Winde aus dem Osten über längere Zeit russische Kälte nach Deutschland bringen. Dann könnte uns ein Jahrhundert-Winter bevorstehen. Ob es so weit kommt, ist derzeit allerdings unklar. Alle Details und mögliche Folgen des Wetter-Phänomens erklären wir hier.

Update, 12.03 Uhr: Allmählich ziehen die Tiefausläufer ostwärts ab, meldet der DWD. Bis Mittag gibt es noch zwischen Fichtelgebirge und Inn örtlich Glatteis, beim Autofahren gilt daher Vorsicht. In der Nacht zum Freitag kann es dann vor allem in Teilen Niederbayerns und in Alpennähe nochmal zu leichten Frost kommen. Laut DWD gibt es besonders im oberen Bayerischen Wald kräftigen Schneefall. In München, Augsburg und Nürnberg kann es bei milden 10 Grad regnen. Auch in Straubing droht am Freitagnachmittag Regen bei sechs Grad.

Update 20. Dezember, 6.42 Uhr: Auf den Straßen im Süden und Osten Bayerns kann es auch am Donnerstagmorgen wieder rutschig werden. Im Osten sei zudem mit Glatteis zu rechen, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Gefahr soll am frühen Vormittag abnehmen.

Weiße Weihnachten in Bayern? In diesen Regionen dürfen Sie darauf hoffen

Update 19. Dezember, 11.30 Uhr: Wer sich auf Schnee an Heiligabend gefreut hat, muss die Feiertage in den Alpen oder dem Bayerischen Wald verbringen. Im Rest des Freistaats wird es nach den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) windig und unbeständig sein. Bei Temperaturen zwischen fünf bis elf Grad schneit es im Flachland wahrscheinlich nicht.

Die gezuckerte Landschaft, die sich viele an Weihnachten wünschen, sei ein „Mythos“, sagte ein DWD-Meteorologe am Mittwoch. Ab Freitag strömt feuchte und milde Luft nach Bayern; die Schneefallgrenze steigt auf 1300 bis 1400 Meter. „Um das Jahresende herum kommt es häufig zum sogenannten Weihnachts-Tauwetter, das durch Tiefs über dem Nordatlantik ausgelöst wird.“

Video: So wird das Wetter an Weihnachten

Wetter-News vom 19. Dezember, 6.30 Uhr: Autofahrer im Süden und Osten Bayerns müssen sich auch am Mittwochmorgen auf rutschige Straßen gefasst machen. Auf vielen Straßen muss mit überfrierender Nässe gerechnet werden, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Glättegefahr soll am späten Vormittag abnehmen.

Wetter in Bayern: Wetterdienst warnt vor glatten Straßen

Die Wetter-News vom 18. Dezember 2018, 6.56 Uhr: am Dienstagmorgen kann es auf den Straßen in Bayern rutschig sein. Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut vor überfrierender Nässe. Am späten Vormittag, wenn die Temperaturen milder werden, nimmt die Glättegefahr jedoch wieder ab.

Wetter in Bayern: Glatteisgefahr am Morgen - dann steigen die Temperaturen

Die Meldungen vom 17. Dezember, 10.30 Uhr: Autofahrer in Bayern müssen sich am Montag auf rutschige Straßen gefasst machen. Nach Niederschlägen vom Sonntagabend gibt es auf vielen Straßen überfrierende Nässe, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete. Die Glättegefahr soll bis zum späten Vormittag abnehmen, weil dann die Temperaturen steigen. In Teilen Bayerns soll es wegen Glatteis besonders rutschig sein.

Das waren die Meldungen vom 16. Dezember 2018

Schneebedeckte und glatte Straßen haben in Bayern zu mehreren Unfällen geführt. Darüber berichtet Merkur.de*.

Update, 16.40 Uhr: Mehrere Wetterwarnungen aktiv

Winterwetter in Bayern: Vier Warnungen sind derzeit in München und im westlichen Umland aktiv. Im Münchner Osten sind es sogar fünf. Unter anderem ist laut Deutschem Wetterdienst Vorsicht geboten vor Frost, Glätte, Schneefall. Alle Warnungen im Überblick finden Sie hier.

Update, 13.33 Uhr: Wetterdienst warnt vor gefrierenden Regen in Bayern

Nachdem satten Neuschnee in weiten Teilen Bayerns (siehe Update von 6.35 Uhr), der vor allem im Landkreis Schongau und am Alpenrand für malerische Winterlandschaften und Verkehrsprobleme sorgte, kommt nun das nächste, echte Problem für Autofahrer:

In ganz Bayern, vor allem aber in ganz Oberbayern ist die Luft inzwischen so warm, das es mancherorts regnet - und das auf Asphalt mit Minustemperaturen. Die Folge: gefrierender Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt daher noch bis 16 Uhr vor Glätte durch überfrierendem Regen in fast ganz Bayern.

Update, 6.35 Uhr, 16. Dezember: Temperaturen von bis zu Minus 10 Grad frosteten ganz Bayern in der Nacht auf Sonntag. Nun, am Sonntagmorgen, droht richtig viel Neuschnee. Der Wetterdienst warnt für ganz Bayern vor Schneefall. Nach dem starken Frost sollte er gut liegen bleiben. Der Winterdienst auf den Straßen in Bayern wird heute gut zu tun haben.

Besonders gefährlich: Der Schnee kommt gemeinsam mit einer Warmfront von Westen her. Im Tagesverlauf könnte der Schneefall in Regen übergehen. Der fällt dann auf einen tief gefrorenen Boden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet deshalb zum Abend hin mit Glätte durch überfrierenden Sprühregen, besonders in Südbayern.

+ Ein aktuelles Wetterradarbild (6.35 Uhr) von Bayern. © Wetteronline.de

Wetter in Bayern und München: Meldungen vom 14. Dezember

Update, 09.07 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagmorgen für weite Teile Deutschlands eine amtliche Warnung für Glätte und Frost herausgegeben. In München müssen Autofahrer bis zum Mittag mit überfrierender Nässe rechnen. Besonders südlich gelegene Gebieten wie Garmisch-Partenkirchen sind laut dem DWD sogar von strengem Frost betroffen. Die Gefahrengebiete finden Sie beim DWD im Überblick.

+ Der DWD hat für Donnerstag eine amtliche Warnung vor Glätte und Frost herausgegeben. In den Gebieten im gelben Bereich herrschen Wetterwarnungen, in den Orangenen „markantes Wetter“. © Deutscher Wetterdienst

Update vom 13. Dezember, 06.47 Uhr: Autofahrer in Bayern müssen sich auch am Donnerstagmorgen auf rutschige Straßen gefasst machen. Wegen Niederschlags am Vorabend gibt es auf vielen Straßen überfrierende Nässe, wie der Deutschen Wetterdienst (DWD) warnt. Die Glättegefahr soll bis zum späten Vormittag abnehmen. Am Donnerstag soll es überwiegend trocken bleiben

Temperatursturz am 3. Advent

Update vom 12. Dezember, 10.13 Uhr: Das dritte Adventswochenende wird in Bayern weihnachtlich. Der Deutsche Wetterdienst kündigt für Freitag in Bayern geringen Schneefall an, der sich auch in der Nacht zum Samstag fortsetzt. Bei leichten Minustemperaturen, in München am Samstag bis zu minus vier Grad, kann es örtlich zu Glätte kommen. Eisig wird es an den Alpen dann am Sonntag: bis zu minus 12 Grad sorgen für einen frostig-winterlichen Adventssonntag.

Update vom 12. Dezember, 8.45 Uhr: Trotz Glätte und Schneefalls ist es in der Nacht zu Mittwoch auf Bayerns Straßen ruhig geblieben. Vor allem von der Oberpfalz bis ins Alpenvorland gab es am Morgen schneebedeckte Straßen bei leicht unter null Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Der DWD rief die Autofahrer zu erhöhter Vorsicht vor allem in Ost- und Südbayern auf.

In München und Umgebung erwartete die Menschen am Morgen eine 1 bis 2 Zentimeter dicke Schneeschicht, im Alpenvorland gab es sogar 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee. Frostig kalt mit leichtem Schneefall ist es nach Angaben eines DWD-Meteorologen bayernweit auch in den kommenden Tagen. Von Donnerstag an sagte er für den Alpenrand außerdem Dauerfrost voraus - es bleibt glatt auf den Straßen.

Video: Warnung vor Glatteis am 3. Advent

Wetter in Bayern: Milde Tage im Dezember

Besonders in den ersten Dezembertagen ließ der Winter in Bayern auf sich warten. Milde Tage verliehen dem Winter einen herbstlichen Charakter, der auch in dieser Woche viele Münchner noch zum Fahrrad greifen ließ. Einiger Neuschnee fiel an den Alpen zwar zum zweiten Adventswochenende, die kräftigen Stürme sorgten aber nicht gerade für Weihnachtsstimmung. Sie ließen sogar in manchen Orten den Christkindlmarkt ausfallen. Hier können Sie die Wetter-Meldungen im Dezember in unseren bisherigen Wetter-Ticker nachlesen.

Erst zur Monatsmitte fallen die Temperaturen nun in den Minusbereich, gebietsweise fällt Schnee und es wird glatt. Vorsicht ist wegen örtlichen Überfrierungen vor allen Dingen auf den Straßen geboten.

