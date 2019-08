Gewittercluster verschont Bayern - der DWD warnt dennoch

Am Dienstagabend warnte der DWD vor schlimmen Folgen des Gewitterclusters. Der große Knall blieb aus, doch auch am Mittwoch ist Achtsamkeit geboten.

Update 7. August, 9.36 Uhr: Nicht nur in den südlichen Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Bad Reichenhall gelten Wetterwarnungen. Auch um Regensburg, Ingolstadt und Cham warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor starkem Gewitter. Die Gewitter ziehen von Südwesten auf. Dabei sind Sturmböen mit Geschwindigkeiten um die 70 km/h möglich. Auch mit Starkregen ist zu rechnen. Dabei können zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter fallen. Auch Hagel ist am Mittwochvormittag möglich.

Update 7. August, 6.40 Uhr: Der große Knall in der Nacht auf Mittwoch ist ausgeblieben. Dennoch mahnt der Deutsche Wetterdienst weiterhin zu Achtsamkeit. In den südlichen Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Bad Reichenhall gelten Wetterwarnungen. Hier muss noch bis Donnerstagmorgen mit Sturmböen gerechnet werden, die Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern erreichen können.

„Entwicklung ist unsicher“: Gewittercluster könnte in der Nacht südlich der Donau heftig zuschlagen

Update 21.45 Uhr: Bislang ist es in Südbayern ruhig geblieben. Doch die Meteorologen geben nach wie vor keine Entwarnung. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollte nahezu in ganz Bayern noch bis 3 Uhr nachts mit schweren Gewittern gerechnet werden. Die unten genannten Warnungen gelten weiter - inklusive jener vor Hagelkörnern von bis zu drei Zentimetern Größe, vor extremem Starkregen sowie vor Sturm- und lokal begrenzt sogar Orkanböen.

Ob dieser Fall eintritt, war auch am späten Abend weiter unklar: „Die Entwicklung ist unsicher“, hieß es auf der Webseite des DWD. Die Experten gingen jedoch davon aus, dass sich das Gewittercluster in der Nacht „südlich der Donau ostwärts verlagert“. Um ein flächendeckendes Phänomen wird es sich so oder so wohl nicht handeln. „Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte“, erklärt der Wetterdienst - und mahnt dazu, weiterhin die Wettervorhersagen mit „besonderer Aufmerksamkeit“ zu verfolgen.

Aufpassen müssen indes auch die Bewohner hoher Alpenlagen: Oberhalb von 1.500 Metern sind in der Nacht Sturmböen zu erwarten.

DWD geht auf Alarmstufe Rot: Superzelle fegt über Bayern - Gewittercluster-Gefahr nahe München

München - Eine sogenannte „Superzelle“ zieht über Bayern. Aktuell besteht eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter vor allem für Nordbayern.

Wetter in Bayern: Superzelle über Nordbayern - Gewittercluster rollt auf Süden zu

Hier rechnet der Deutsche Wetterdienst aktuell mit heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 40 l/m² pro Stunde sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) und Hagel mit Korngrößen um 2 cm.

Doch auch im Süden könnte es bald sehr ungemütlich werden.

Wetter in Bayern: Bedrohung kommt am Abend aus Frankreich

Für ganz Südbayern inklusive München besteht eine Vorabwarnung vor Unwetter und schwerem Gewitter.

Denn von Frankreich und der Schweiz soll im Laufe des Abends ein sogenannter „Gewittercluster“ aufziehen. Der südlich der Donau von Osten nach Westen zieht.

Dabei muss lokal mit heftigem Starkregen bis 40 l/qm in einem kurzen Zeitraum, Hagelkorngrößen um 3 cm sowie (schweren) Sturmböen zwischen 70 und 100 km/h gerechnet werden.

Eng begrenzt sind auch extremer Starkregen über 40 l/qm in einem kurzen Zeitraum und einzelne orkanartige Böen nicht ausgeschlossen.

